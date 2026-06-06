بازگشت "شبهای سینمای فرانسه" به سلیمانیه
رویداد "شبهای سینمای فرانسه" با شعار "جایی که قصهها در قاب سینما جان میگیرند"، در مجتمع "سیتی سینما"ی شهر سلیمانیه برگزار میشود.
امروز شنبه (۱۶ خرداد ۱۴۰۵)، دانا کریم، فیلمساز و رئیس سازمان فرهنگی "زویا"، در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد: پس از وقفهای کوتاه، شبهای سینمای فرانسه در گامی نو برای پویاییِ دوباره زندگی فرهنگی و هنری سلیمانیه آغاز به کار میکند. این پروژه که در سالهای گذشته جایگاه ویژهای در میان علاقهمندان به هنر به دست آورده بود، اکنون با فصلی جدید و برنامهای متفاوت بازگشته تا سینما را بیش از پیش به عنوان زبان مشترک بشری به مخاطبان عرضه کند.
وی افزود: این رویداد تنها به اکران فیلم محدود نمیشود؛ بلکه یک پروژه فرهنگی است که میکوشد از طریق جادوی سینما، پلی میان فرهنگها بسازد. تمرکز این برنامه همواره بر معرفی آثار شاخص جهانی، بهویژه فیلمهایی با مضامین انسانی، اجتماعی و فرهنگی است که بستر را برای گفتگو و تبادل اندیشه فراهم میکنند.
این فیلمساز با تاکید بر اهمیت هفتمین هنر گفت: سینما چیزی فراتر از سرگرمی است؛ وسیلهای است برای درک زندگی دیگران، شناخت فرهنگهای متنوع و ایجاد دیالوگی زنده میان افراد و جامعه. از این رو، شبهای سینمای فرانسه فضایی پذیرا برای تمام کسانی است که اشتیاق کشف جهان سینما و روشنفکری جهانی را دارند.
دانا کریم خاطرنشان کرد: این رویداد با حمایت انستیتو فرانسه در اربیل و توسط سازمان فرهنگی زویا برگزار میشود. هر دو مجموعه بر ادامه حمایت از فعالیتهای هنری و توسعه فرهنگ سینما در اقلیم کوردستان تاکید دارند.
او در پایان اشاره کرد: در روزهای آینده مجموعهای از فیلمهای گزیده فرانسوی و اروپایی به نمایش درمیآیند. برخی از این اکرانها همراه با نشستهای نقد و بررسی و گفتگو با متخصصان سینما خواهد بود تا مخاطبان تنها تماشاگر نباشند، بلکه در تحلیل محتوا و درک پیام فیلمها مشارکت کنند.
این رویداد روز چهارشنبه (۲۰ خرداد ۱۴۰۵) با اکران فیلم فرانسوی "En Fanfare" در سیتی سینمای سلیمانیه رسماً آغاز به کار خواهد کرد.