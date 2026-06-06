درخشش هویت و فرهنگ کوردی در فستیوال جهانی "لووِن" بلژیک
مرکز دیاسپورای کوردستان در بلژیک با حضور فعال در فستیوال جهانی شهر "لووِن"، از طریق نمایش لباسهای سنتی و میراث اصیل کوردی، توجه نمایندگان ملل مختلف جهان را به هویت ملی کوردها جلب کرد.
روز شنبه ۶ ژوئن ۲۰۲۶، هیئتی از مرکز دیاسپورای کوردستان-بلژیک به سرپرستی "ناسک نصیری" رئیس این مرکز و با حضور "سیران زاویتی" مسئول کمیته اتحادیه زنان، به دعوت رسمی شهرداری لووِن در این فستیوال فرهنگی و بینالمللی شرکت کردند.
در این رویداد جهانی، هیئت کورد با برافراشتن پرچم کوردستان و به نمایش گذاشتن تابلوهایی رنگارنگ از لباسهای اصیل، صنایع دستی و زیورآلات سنتی، مورد استقبال گرم مهمانان و نمایندگان کشورهای مختلف قرار گرفت.
این فستیوال که فرصتی ارزشمند برای گفتگوی فرهنگها به شمار میرفت، زمینه آشنایی نزدیک بازدیدکنندگان خارجی با تاریخ و میراث غنی ملت کورد را فراهم کرد. حضور پررنگ این هیئت، نشاندهنده پویایی جامعه کوردهای مقیم خارج در حفظ هویت ملی و ایجاد پلهای ارتباطی با جامعه بینالمللی است.