ترامپ: در آستانهی دستیابی به یک توافق بزرگ با تهران قرار داریم
ادعای دونالد ترامپ دربارهی پیروزی قریبالوقوع بر ایران طی دو هفتهی آینده
رئیسجمهور آمریکا میگوید که واشینگتن در آستانهی دستیابی به یک توافق بزرگ با تهران قرار دارد که منجر به پایان درگیریها و کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت خواهد شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در یک گفتگوی تلفنی اعلام کرد که ایالات متحده ظرف دو هفتهی آینده پیروزی کامل خود را بر ایران رسماً اعلام خواهد کرد. این سخنان در جریان حمایت وی از لیندسی گراهام، سناتور کارولینای جنوبی، در آستانهی انتخابات مقدماتی روز سهشنبه مطرح شد.
دونالد ترامپ با اشاره به روند مذاکرات جاری مدعی شد: "ما هماکنون در حال مذاکره هستیم و آنها خواهان دستیابی به یک توافق بسیار خوب هستند. ایرانیها آمادهاند در تمام زمینهها با ما همکاری کنند، مشروط بر اینکه سلاح هستهای در اختیار نداشته باشند."
وی همچنین افزود: "معتقدم ما در این نبرد پیروز هستیم، اما پیروزی واقعی طی دو هفتهی آینده و با اعلام رسمی موفقیت کامل محقق خواهد شد. این اتفاق بسیار زود رخ میدهد و متعاقب آن، شاهد کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهیم بود."
به گزارش شبکهی خبری "CNN"، این نخستین بار نیست که دونالد ترامپ وعدهی دستیابی به پیشرفتهای بزرگ در بازههای زمانی کوتاه را مطرح میکند. این ادعاها در حالی صورت میگیرد که آتشبس اعلام شده در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۶ (۱۸ فروردین ۱۴۰۵) که قرار بود به امضای توافق نهایی صلح منجر شود، همچنان توسط طرفین درگیر نقض میشود و درگیریهای پراکنده ادامه دارد.