خسارت نیروی هوایی آمریکا در جنگ با ایران در حال افزایش است

2 ساعت پیش

منابع خبری از سرنگونی نخستین بالگرد تهاجمی ایالات متحده در جریان تنش‌های اخیر خبر دادند؛ تحقیقات برای مشخص شدن نقش پدافند ایران یا نقص فنی در این حادثه آغاز شده است.

روزنامه‌ی نیویورک تایمز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که یک فروند بالگرد "AH-64" معروف به آپاچی متعلق به ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه‌ی هرمز سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، هر دو خدمه‌ی این بالگرد تهاجمی نجات یافته و به مکان امن منتقل شده‌اند.

تاکنون علت دقیق این سقوط مشخص نشده است و مقامات نظامی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بالگرد توسط آتش نیروهای ایرانی سرنگون شده یا نقص فنی و مشکلات مکانیکی عامل وقوع حادثه بوده است. یکی از این منابع که نخواست نامش فاش شود، تأکید کرد که تحقیقات اولیه آغاز شده اما هنوز نتایج قطعی به دست نیامده است.

از زمان آغاز درگیری‌های موسوم به "جنگ ۲۸ فوریه" (۹ اسفند)، خسارات نیروی هوایی آمریکا روند افزایشی داشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران تاکنون موفق به سرنگونی نزدیک به ۳۰ فروند پهپاد از نوع "MQ-9 Reaper" شده است. با این حال، سقوط این آپاچی که به موشک‌های هدایت‌شونده‌ی "هلفایر" مجهز است، به دلیل نقش کلیدی آن در مقابله با قایق‌های تندرو و پهپادها، یک نقطه‌ی عطف در تقابل‌های اخیر محسوب می‌شود.

نیروهای آمریکایی برای محافظت از مسیرهای تجارت بین‌المللی، مجموعه‌ای از پیشرفته‌ترین تجهیزات خود شامل جنگنده‌های "F-35" و "F/A-18" را در منطقه مستقر کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های میدانی، بالگردهای آپاچی اخیراً با فرماندهی مرکزی آمریکا، گشت‌زنی‌های خود را در نزدیکی مرزهای آبی ایران و جزایر تحت کنترل تهران افزایش داده‌اند که این موضوع سطح تنش‌ها را به شکل بی‌سابقه‌ای ارتقا داده است.