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امروز سه‌شنبه، بارگاه بارزانی اعلام کرد که به مناسبت چهل‌ویكمین سالگرد بمباران اردوگاه پناهندگان "زیوه" توسط جنگنده‌های رژیم گذشته عراق، پرزیدنت مسعود بارزانی پیامی صادر کرد. وی در این پیام، جنایت مذکور را برگی سیاه در تاریخ دشمنان و غم‌انگیزترین روز زندگی خود توصیف و تاکید کرد که این‌گونه نسل‌کشی‌ها نه تنها اراده ملت کوردستان را در هم نشکست، بلکه انگیزه‌ای برای پافشاری بر مبارزه تا دستیابی به پیروزی نهایی شد.

متن پیام پرزیدنت مسعود بارزانی در سالگرد بمباران اردوگاه زیوه:

به نام خداوند بزرگ و مهربان

در ۹ ژوئن ۱۹۸۵، رژیم گذشته عراق دست به جنایتی هولناک علیه ملت کوردستان زد. در آن روز، جنگنده‌های رژیم به شکلی وحشیانه اردوگاه پناهندگان "زیوه" را در شرق کوردستان بمباران کردند که در پی این حمله غیرانسانی، صدها زن، کودک، پیر و جوان بی‌گناه شهید و مجروح شدند.

فاجعه زیوه، برگی خونین دیگر در کارنامه سیاه رژیم گذشته عراق است. آن روز، یکی از غم‌انگیزترین روزهای زندگی من بود. ناله و شیون مادران و پیکرهای سوخته و پاره‌پاره شده شهدا و مجروحان زیوه، دل و جان هر انسان باوجدانی را به درد می‌آورد.

هدف رژیم از جنایت نسل‌کشی زیوه و دیگر جنایات مشابه، در هم شکستن اراده پناهندگان، پیشمرگه‌ها و مبارزان کوردستان بود. اما این جنایات، اراده پیشمرگه‌ها و فرزندان ملت کوردستان را برای ادامه مبارزه علیه ستمگران و حاکمان وقت عراق، مستحکم‌تر و پولادین‌تر کرد. در نتیجه این فداکاری‌ها، پایداری‌ها و مبارزات، سرنوشت ظالمان و جنایتکاران چیزی جز رسوایی و شکست نبود و سربلندی و پیروزی برای ملت کوردستان باقی ماند.

در چهل‌ویكمین سالگرد فاجعه زیوه، به روح پاک شهدای زیوه و تمامی شهدای راه آزادی کوردستان درود می‌فرستیم.

مسعود بارزانی ۹ ژوئن ۲۰۲۶

چهل و یک سال پیش در تاریخ ۱۹۸۵/۶/۹ و در جریان جنگ ایران و عراق، جنگنده‌های ارتش عراق اردوگاه پناهندگان "زیوه" در نزدیکی ارومیه را بمباران کردند. در این اردوگاه، شهروندان پناهنده اقلیم کوردستان ساکن بودند که بیشتر آن‌ها را خانواده‌ها، اعضا و هواداران پارت دموکرات کوردستان تشکیل می‌دادند.

این حمله ناجوانمردانه توسط ۸ فروند جنگنده سوخوی رژیم بعث انجام شد و بر اثر آن، ۱۳۶ پناهجوی بی‌گناه که اکثر آن‌ها زن و کودک بودند به شهادت رسیده و صدها تن دیگر نیز مجروح شدند.