نجات دو خلبان آمریکایی پس از سقوط هلیکوپتر آپاچی در سواحل عمان

هلیکوپتر آپاچی آمریکا در تنگه‌ی هرمز سقوط کرد

2 ساعت پیش

فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده (سنتکام) از نجات دو خلبان هلیکوپتر "آی‌اچ ۶۴ آپاچی" در پی وقوع حادثه در سواحل عمان و آغاز تحقیقات برای شناسایی دلایل این سانحه خبر داد.

فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده (سنتکام) روز سه‌شنبه، ۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۹ خرداد ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ساعت ۱۹:۳۳ عصر روز دوشنبه، ۸ ژوئن (۱۸ خرداد)، به وقت ایالات متحده، دو خلبان یک هلیکوپتر نظامی از نوع "آی‌اچ ۶۴ آپاچی" را پس از وقوع حادثه در جریان یک گشت‌زنی در سواحل منطقه نجات داده است.

بر اساس گزارش سنتکام، این دو نظامی در عملیاتی که حدود دو ساعت به طول انجامید، با موفقیت از آب بیرون کشیده شدند. در حال حاضر وضعیت سلامت هر دو خلبان پایدار گزارش شده است. مقامات نظامی تأکید کردند که تحقیقات برای روشن شدن علت دقیق وقوع این حادثه بلافاصله آغاز شده است.

این عملیات نجات با نظارت و فرماندهی مشترک نیروهای دریایی سنتکام و تیپ ۸۲ هوابرد به سرانجام رسید. همچنین واحدهای مختلف نیروی هوایی و دریایی، از جمله "نیروی ضربت ۵۹" وابسته به ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده، پشتیبانی‌های لازم را در جریان این عملیات به عمل آوردند.