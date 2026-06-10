پرزیدنت بارزانی و سفیر پیشین آمریکا در مورد امنیت منطقه گفتگو کردند

1 ساعت پیش

در دیدار پرزیدنت بارزانی و سفیر پیشین ایالات متحده در عراق، آخرین دگرگونی‌های سیاسی و چالش‌های امنیتی پیشِ روی عراق و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بارگاه بارزانی روز چهارشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ خرداد ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پرزیدنت بارزانی با زلمای خلیلزاد، دیپلمات برجسته و سفیر پیشین ایالات متحده در عراق، دیدار و گفتگو کرده است.

در این نشست، طرفین به بررسی جامع آخرین تحولات و اوضاع سیاسی منطقه پرداختند. پرزیدنت بارزانی و زلمای خلیلزاد در خصوص تغییرات راهبردی اخیر و تأثیر آن بر ثبات خاورمیانه به تبادل دیدگاه‌های خود پرداختند.

بخش دیگری از این دیدار به واکاوی احتمالات و تهدیدهای موجود در مسیر آینده‌ی سیاسی و امنیتی عراق اختصاص یافت. دو طرف در این گفتگو، چالش‌های امنیتی را که ثبات عراق و مناطق مختلف منطقه را بررسی و مورد ارزیابی قرار داده و بر اهمیت هماهنگی‌های دیپلماتیک برای مقابله با این تهدیدها تأکید کردند.