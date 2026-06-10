تأکید مسرور بارزانی بر حمایت همهجانبهی دولت اقلیم کوردستان از حقوق ایزدیها
دولت اقلیم کوردستان از همه خواستهها و حقوق قانونی ایزدیها حمایت میکند
نخستوزیر اقلیم کوردستان در دیدار با میر حازم تحسین بگ، بر حفظ جایگاه پیروان آیین ایزدی و تأمین مطالبات قانونی آنها تأکید کرد.
مسرور بارزانی نخستوزیر اقلیم کوردستان بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ خرداد ۱۴۰۵)، در اربیل از میر حازم میر تحسین بگ، میر ایزدیهای کوردستان و جهان استقبال کرد. در این دیدار، آخرین وضعیت عمومی اقلیم کوردستان و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و شرایط معیشتی و امنیتی ایزدیها به صورت دقیق بررسی شد.
مسرور بارزانی در این نشست اظهار داشت: "دولت اقلیم کوردستان به شکل همهجانبه از خواستهها و حقوق قانونی ایزدیها پشتیبانی میکند و بر ضرورت حفظ جایگاه و امنیت این جامعهی اصیل تأکید دارد".
در مقابل، میر حازم میر تحسین بگ ضمن قدردانی از حمایتهای مستمر نخستوزیر، از نقش دولت اقلیم کوردستان در ارائهی خدمات به مناطق ایزدینشین و توجه ویژه به مطالبات پیروان این آیین سپاسگزاری کرد.