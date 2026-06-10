حضور پرزیدنت بارزانی در مراسم آغازین چهارمین جشنوارهی "شل و شپک" زاخو
چهارمین جشنوارهی شل و شپک به مدت دو روز در شهر زاخو ادامه خواهد داشت
چهارمین دورهی جشنوارهی لباس کوردی در زاخو با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی آغاز شد؛ این رویداد دو روزه شامل نمایشهای هنری، پنلهای تخصصی و کنسرتهای موسیقی با هدف صیانت از میراث فرهنگی است.
در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ خرداد ۱۴۰۵)، چهارمین دورهی جشنوارهی زاخو برای لباس اصیل "شل و شپک" و پوشش کوردی با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی فعالیتهای خود را آغاز کرد. این جشنواره که به مدت دو روز ادامه خواهد داشت، علاوه بر به تصویر کشیدن تنوع و اصالت لباسهای کوردی، میزبان چندین پنل تخصصی با مشارکت طراحان برجسته و کارشناسان حوزهی فرهنگ و پوشش اصیل است.
ترویج فرهنگ و اصالت در روز نخست
برنامههای روز نخست این جشنواره از ساعت ۹ صبح با برگزاری نشستهای فرهنگی آغاز شد. در این نشستها، بهار علی حاجی، مدیر انستیتوی میراث کوردی در دهوک و دکتر عمر دلیکایا از شمال کوردستان به ارائهی دیدگاههای خود در زمینهی تاریخ و جایگاه لباس کوردی پرداختند.
در بخش عصرگاهی روز اول، مراسم از ساعت ۱۸:۳۰ با بازدید از فروشگاهها و مراکز عرضهی لباسهای سنتی در منطقه آغاز شد. سپس در ساعت ۱۹:۳۰، مراسم رسمی با ادای احترام به روح پاک شهیدان و ایراد سخنرانی توسط مقامات ادارهی مستقل زاخو و مهمانان ویژه ادامه یافت. پایانبخش برنامههای روز نخست، اجرای گروههای هنر مردمی از ارمنستان و لرستان در ساعت ۲۰ بود که با استقبال حاضران روبرو شد.
تنوع فرهنگی و مراسم اختتامیه
برنامههای روز دوم جشنواره نیز از ساعت ۹ صبح با نشستهای فرهنگی و با حضور شخصیتهایی همچون صالح حیدو از غرب کوردستان، کوسرت احمد و والنتینا عبدالرحمن از سلیمانی آغاز میشود.
در نوبت عصر روز دوم، پس از بازدید مجدد از نمایشگاههای محلی، گروههای هنر مردمی از کشور نیجر و منطقهی باتیفا به همراه هنرمندان "دهنگبێژ" از غرب و شمال کوردستان به اجرای برنامه خواهند پرداخت. یکی از بخشهای محوری این روز، نمایش ویژهی لباس کوردی و اجرای گروههای هنری زاخو و هورامان است که به ارائهی آثار فولکلور و آوازهای اصیل میپردازند. این جشنواره در ساعت ۲۱ با برگزاری کنسرت بزرگ هوزان دینو به کار خود پایان میدهد.
پوشش رسانهای گسترده
طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، مؤسسهی رسانهای "کوردستان ۲۴" از ابتدای این رویداد تا مراسم اختتامیه، پوشش ویژهای را فراهم کرده است. تمامی فعالیتها، نشستها و اجراهای این جشنواره به صورت زنده و در قالب گزارشهای خبری از طریق شبکه، وبسایت و پلتفرمهای شبکههای اجتماعی "کوردستان ۲۴" در دسترس مخاطبان قرار میگیرد.