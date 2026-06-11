حملهی پهپادی به انبار غله در اربیل؛ ضدتروریسم کوردستان محکوم کرد
تروریستها با پهپاد بمبگذاری شده به انبار غله حمله کردند
سازمان ضدتروریسم کوردستان اعلام کرد که دو پهپاد بمبگذاریشده یک انبار غله را در حومهی اربیل هدف قرار دادند که منجر به خسارات مادی گسترده شد.
سازمان ضدتروریسم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که در ساعت ۱۲:۵۵ روز پنجشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵)، یک انبار ذخیرهی دانههای روغنی و غلات در بخش "قوشتپه" از توابع استان اربیل هدف حملهی هوایی قرار گرفته است. طبق این گزارش، این حمله توسط دو پهپاد بمبگذاریشده از نوع "حدید ۱۱۰" انجام شده است.
بر اساس دادههای منتشرشده، این انفجارها خسارات مادی بسیار سنگینی به ساختمان و محتویات این انبار وارد کرده است، اما خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی یا جراحت انسانی در پی نداشته است.
سازمان ضدتروریسم کوردستان در واکنش به این رخداد، ضمن تأکید بر ماهیت غیرنظامی محل هدف قرار گرفته، اعلام کرد: "ما به شدت این حملات تروریستی را که آگاهانه مکانهای غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی را هدف قرار میدهند، محکوم میکنیم."