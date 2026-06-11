وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان بر تعهد دولت برای بازگرداندن ثبات و حمایت از ابتکارعمل‌های صلح‌آمیز تأکید کرد

2 ساعت پیش

مرزی و نقاط استقرار نیروها در منطقه‌ی آمدی، از نزدیک وضعیت امنیتی و اداری این نواحی را بررسی کرد. وی در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: "در این بازدید، مطالبات و گزارش‌های مسئولان اداری منطقه را دریافت کردیم تا برای بهبود خدمات‌رسانی اقدام شود."

وزیر امور داخلی با ابراز خرسندی از توقف درگیری‌های مسلحانه میان حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) و ارتش ترکیه در سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد که این آرامش نسبی زمینه‌ساز بازگشت اهالی به روستاها و زادگاهشان شده است. او تأکید کرد: "امیدواریم مشکلات باقی‌مانده به طور کامل برطرف شود تا شهروندان دیگر ناچار به ترک خانه‌های خود به دلیل تنش‌های نظامی نباشند."

ریبر احمد همچنین به شجاعت و فداکاری‌های مردم این منطقه در جنبش‌های آزادی‌خواهانه اشاره کرد و افزود: "دولت اقلیم کوردستان و رهبری سیاسی کوردستان از هرگونه فرآیند صلح در ترکیه حمایت کرده و تمام توان خود را برای موفقیت این مسیر راهبردی به کار خواهند بست."

منطقه‌ی آمدی و نواحی مرزی استان دهوک بیش از ۳۰ سال صحنه‌ی نبردهای مداوم بود که منجر به تخلیه‌ی بیش از ۲۰۰ روستا در بخش‌های شیلادزی، کانی‌ماسی، دیرلوک و چمانکی شد. این درگیری‌ها خسارات جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی، دامداری و زیرساخت‌هایی نظیر شبکه‌ی برق و جاده‌ها وارد کرده بود. اکنون با برقراری ثبات، دولت اقلیم کوردستان در تلاش است تا نهادهای اداری و خدمات عمومی را مجدداً در این مناطق فعال کند.