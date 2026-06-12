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خبرگزاری رویترز روز جمعه (۲۲ خرداد ۱۴۰۵) به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا فاش کرد که توافق جدید میان واشنگتن و تهران، صرفاً بر پایه وعده‌های شفاهی نخواهد بود و کاملاً به "اقدام و اجرای عملی" شروط بستگی دارد.

به گفته این مقام مسئول، مفاد این توافق شامل برچیده‌شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران و نابودی یا انتقال تجهیزات هسته‌ای به خارج از این کشور است. وی، همچنین تاکید کرد که پیش از اجرای کامل و عملی تمامی شروط توافق، هیچ‌گونه وجهی به تهران تحویل داده نخواهد شد.

این مقام ارشد آمریکایی در ادامه افزود که توافق مذکور بندهای دیگری را نیز در بر می‌گیرد؛ از جمله تضمین تجارت و کشتیرانی آزاد و عادی در تنگه هرمز و همچنین توقف هرگونه حمایت مالی ایران از گروه‌هایی که واشنگتن آن‌ها را "تروریستی" می‌داند.

تکذیب شایعه امضای توافق ژنو از سوی ایران

در همین حال، خبرگزاری فارس به نقل از "یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران"، شایعات و گزارش‌های منتشر شده مبنی بر امضای توافق میان تهران و واشنگتن در روز یکشنبه در ژنو را "عاری از صحت" دانست. این منبع تاکید کرد: تاکنون هیچ متن مکتوبی برای یادداشت تفاهم اولیه با ایالات متحده آمریکا تایید نشده است.

از سوی دیگر، یکی از مقامات گروه هفت (G7) اعلام کرد که یک مقام ارشد ایرانی شب گذشته به آن‌ها گفته است دست‌یابی به توافق "بسیار محتمل" است، اما در عین حال تاکید کرده که "این هنوز توافق نهایی نیست".

مقام دیگری از این گروه نیز وجود نشانه‌هایی مبنی بر نزدیک شدن به امضای یادداشت تفاهم را تایید کرد، اما هشدار داد: پیش از این نیز شاهد پیشرفت‌های دیپلماتیک مشابهی بوده‌ایم که در مراحل پایانی بی‌نتیجه مانده‌اند.»

بقایی: واشنگتن دائم تغییر موضع می‌دهد

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا اظهار داشت که بخش اعظم متن توافق نهایی شده، اما تغییر مواضع مداوم واشنگتن مانع از دست‌یابی به نتیجه نهایی شده است.

بقایی، با اشاره به اینکه طرف آمریکایی در روزهای گذشته تلاش کرده تا "خواسته های غیرمعمول" خود را تحمیل کند و این‌گونه وانمود سازد که جمهوری اسلامی تحت فشار تن به توافق داده است، تصریح کرد: ایران به هیچ وجه از خطوط قرمز و مواضع اصولی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. اگر قرار بود ایران تحت فشار و تهدید عقب بنشیند، این کار را یک سال پیش انجام می‌داد.

واکنش تند ترامپ به جزییات فاش‌شده توافق

امروز همچنین خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران، جزئیات پیش‌نویس تفاهم‌نامه جدید میان ایران و آمریکا را در قالب ۱۴ بند (در رابطه با توافق و پایان تنش‌ها) منتشر کرد.

با این حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی "تروث سوشال" نوشت: شروطی که ایران به رسانه‌های فیک (جعلی) درز داده است، هیچ ارتباطی با شروطی که به صورت مکتوب بر سر آن‌ها توافق کرده‌ایم، ندارد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان با لحنی تند و هشدارآمیز به تهران گفت: آن‌ها باید به سرعت رفتار خود را اصلاح کنند.