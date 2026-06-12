سفر فرستاده ویژە ترامپ به بغداد و اربیل

2 ساعت پیش

تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق و سفیر این کشور در ترکیه، در سفری سرنوشت‌ساز عازم اربیل و بغداد می‌شود.

این سفر که نخستین مأموریت او پس از تصدی این سمت است، در حالی انجام می‌شود که واشنگتن در صدد اعمال فشار بر بغداد جهت خلع سلاح شبه‌نظامیان وابسته به ایران و یافتن مسیرهای تجاری جدید برای جبران خسارت‌های ناشی از انسداد تنگه هرمز است.

به گزارش پایگاه خبری "المانیتور"، قرار است دوشنبه هفته آینده، تام باراک در بغداد با علی زیدی، نخست‌وزیر عراق و دیگر مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو کند. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع آگاه، باراک در این دیدار خواستار انحلال و خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی خواهد شد که در آوریل گذشته به دیپلمات‌های آمریکایی حمله کرده بودند.

مطابق این گزارش، فرستاده ترامپ روز سه‌شنبه وارد اربیل خواهد شد تا با پرزیدنت مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان و مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان دیدار کند. یکی از مهم‌ترین رویدادهای پیش‌بینی‌شده در این سفر، دیدار احتمالی باراک با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در اربیل است.

بحران انرژی و تلاش برای کاهش وابستگی به تاران

المانیتور، در تحلیل خود آورده است که این سفر در برهه‌ای بسیار حساس انجام می‌شود؛ چرا که به دلیل تنش‌ها در تنگه هرمز و تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت عراق از ۳.۳ میلیون بشکه در روز به تنها ۶۰۰ هزار بشکه سقوط کرده است. از همین رو، باراک تلاش می‌کند تا عراق را به سمت همکاری‌های انرژی و تجاری با ترکیه و سوریه سوق دهد تا وابستگی بغداد به ایران کاهش یابد.

این پایگاه خبری اشاره کرد که اگرچه نیروهای وابسته به مقتدی صدر و برخی گروه‌ها مانند "عصائب اهل حق" آمادگی خود را برای تحویل سلاح اعلام کرده‌اند، اما کارشناسان و ناظران سیاسی با تردید به این اقدام می‌نگرند و بر این باورند که این حرکت ممکن است یک تاکتیک ایرانی برای کاهش فشارها هم‌زمان با جریان داشتن مذاکرات هسته‌ای باشد.

تام باراک، پیش از آغاز این سفر، با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرده است. او در تلاش است تا پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق در سپتامبر آینده، بغداد را از زیر سایه نفوذ تهران خارج کند.