پیام تسلیت پرزیدنت بارزانی به رئیس جبهه ترکمن عراق

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روز جمعه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۶)، پرزیدنت مسعود بارزانی در پی درگذشت پدر "محمد سمعان کنعان"، رئیس جبهه ترکمن‌های عراق، پیام تسلیتی صادر کرد.

پرزیدنت بارزانی در این پیام، ضمن ابراز همدردی عمیق با محمد سمعان و خانواده وی، از درگاه خداوند متعال خواستار شادی روح آن فقید سعید و ورود ایشان به بهشت برین شد.

متن این پیام به شرح زیر است:

متن پیام تسلیت پرزیدنت مسعود بارزانی:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد سمعان کنعان، رئیس محترم جبهه ترکمن‌های عراق

با اندوه و تاسف فراوان، خبر درگذشت پدر گرامی‌تان را دریافت کردم. این ضایعه دردناک را به جنابعالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت می‌گویم و خود را در غم شما شریک می‌دانم.

از درگاه خداوند متعال و منان مسئلت دارم که روح آن مرحوم را مشمول رحمت و مغفرت واسعه خود قرار داده، ایشان را در بهشت برین جای دهد و به شما و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسعود بارزانی ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۲ خرداد ۱۴۰۵)