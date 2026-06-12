معامله بزرگ ابوظبی و تهران؛ آزادی میلیاردها دلار در ازای امنیت دبی
خبرگزاری رویترز فاش کرد که امارات متحده عربی در چرخشی ناگهانی، با آزادسازی ۲۰ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران موافقت کرده است. این اقدام پس از چندین هفته حملات پهپادی و موشکی ایران به امارات و با هدف اصلی حفظ امنیت این کشور و جایگاه تجاری دبی صورت میگیرد.
به گزارش رویترز در روز جمعه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۲ خرداد ۱۴۰۵)، چهار منبع آگاه اعلام کردند که امارات با آزادسازی مبلغی هنگفت برای تهران موافقت کرده است. در حالی که دو منبع میزان این داراییها را ۱۰ میلیارد دلار عنوان میکنند دو منبع دیگر نزدیک به این توافق تأکید دارند که رقم کل به ۲۰ میلیارد دلار میرسد.
به گفته این منابع، اولین قسط از این مبلغ به ارزش سە میلیارد دلار، پیش از این در اختیار ایران قرار گرفته است. این معامله در ازای توقف تمامی حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک امارات انجام میشود. این توافق همچنین شامل توسعه روابط، تبادل اطلاعات امنیتی و همکاریهای اقتصادی میان دو کشور است.
رویترز، اشاره میکند که حملات پیشین ایران منجر به خالی شدن هتلهای دبی و فرار برخی از سرمایهگذاران خارجی شده بود؛ امری که شهرت امارات را به عنوان یک "منطقه امن" برای تجارت به مخاطره انداخت. یک مقام اماراتی در این باره به رویترز گفت: سیاست خارجی امارات در راستای کاهش تنشها و تحکیم صلح و ثبات پایدار در منطقه گام برمیدارد.
منابع آگاه تصریح کردند که گفتگوها از چند هفته پیش آغاز شده بود، اما روند آن هفته گذشته و پس از سفر مقامات سپاه پاسداران به ابوظبی و دیدار با "شیخ طحنون بن زاید"، مشاور امنیت ملی امارات، سرعت گرفت. در پی این دیدار، یک هیات اماراتی نیز برای تعیین مکانیسم انتقال اموال به تهران سفر کرد.
این اقدام امارات همزمان با مراحل پایانی گفتگوهای واشنگتن و تهران صورت میگیرد. ناظران بر این باورند که این توافق یک بازی برد-برد برای همه طرفهاست؛ ایران میتواند مدعی دریافت غرامت جنگی شود، واشنگتن مایل است نشان دهد هیچ پولی (از جیب خود) پرداخت نکرده و امارات نیز امنیت خود و شهرت تجاری دبی را بازمییابد.
آخرین حمله مستقیم ایران به امارات در ۴ مه گذشته رخ داد، زمانی که بندر "فجیره" در دریای عمان هدف قرار گرفت.