ابهام در واقعیت توافق ادعایی ترامپ با ایران

5 ساعت پیش

شبکه‌ی خبری "سی‌ان‌ان" در گزارشی تحلیلی، ادعاهای دونالد ترامپ مبنی بر دستیابی به توافقی بزرگ با تهران را زیر سؤال برد و آن را پیچیده‌تر از بیانیه‌های رسمی توصیف کرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۳ خرداد ۱۴۰۵ ) اعلام کرد که به "توافقی بزرگ" با ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دست یافته است. با این حال، گزارش شبکه‌ی "سی‌ان‌ان" نشان می‌دهد که این ادعاها با تردیدهای جدی روبرو شده و.

بر اساس این گزارش، جهان در روزهای اخیر شاهد دو موضع کاملاً متضاد از سوی واشنتن بود. در حالی که دونالد ترامپ در ساعات ابتدایی روز، تهدید به بمباران تأسیسات نفتی ایران در جزیره‌ی خارک کرده بود، تنها چند ساعت بعد از امضای یک توافق تاریخی خبر داد. تحلیلگران این چرخش ناگهانی را تلاشی برای رهایی از جنگی می‌دانند که قرار بود تنها چند هفته به طول انجامد، اما تا فصل تابستان تداوم یافت و آسیب‌های جدی به جایگاه سیاسی داخلی او وارد کرد.

دونالد ترامپ اکنون با موجی از انتقادات روبروست؛ چرا که او در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) توافق هسته‌ای دوره‌ی اوباما را که به مراتب سخت‌گیرانه‌تر و دقیق‌تر از تفاهم فعلی بود، ملغی کرد. پرسش اساسی منتقدان این است که آیا جنگی که با هزینه‌ی میلیون‌ها دلار و ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی آغاز شد، در نهایت توانسته است آمریکا را به موقعیتی امن‌تر برساند؟

اگرچه اسرائیل تا کنون به طور مستقیم از این رویکرد انتقاد نکرده، اما شواهد حاکی از آن است که واشنتن و تهران در پرونده‌های کلیدی همچون "نابودسازی ذخایر اورانیوم غنی‌شده"، "برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای" و "توقف حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی مانند حزب‌الله" به نتیجه‌ی ملموسی نرسیده‌اند. همزمان، جمهوری‌خواهان در داخل آمریکا نسبت به هرگونه امتیاز مالی به ایران، به ویژه آزادسازی میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده، با دیده‌ی تردید می‌نگرند. "سی‌ان‌ان" تأکید می‌کند که در روزهای آینده مشخص خواهد شد آیا این یک "توافق بزرگ" است یا صرفاً بازگشت ساعت به نقطه‌ی صفر.