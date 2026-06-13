درخشش نمایش "سلمه" در عمان؛ کسب ۴ جایزهی اصلی توسط هنرمندان کورد
گروه هوار در جشنوارهی بینالمللی "شبهای اوفیر" در کشور عمان، چهار جایزهی برتر را از آن خود کرد
گروه تئاتر "هوار" با نمایش "سلمه" به کارگردانی نژاد نجم، موفق شد در جشنوارهی بینالمللی "شبهای اوفیر" در کشور عمان، چهار جایزهی برتر را از آن خود کند.
نژاد نجم، کارگردان نمایش "سلمه"، روز شنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۳ خرداد ۱۴۰۵) در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که این موفقیت یک دستاورد تاریخی برای هنر کوردستان در خارج از کشور محسوب میشود. گروه تئاتر "هوار" در جشنوارهی بینالمللی "شبهای اوفیر" برای تئاتر داکیودراما که در شهر صلاله برگزار شد، توانست از میان ۶ جایزهی اصلی، ۴ جایزه را به خود اختصاص دهد و نام تئاتر کوردی را در سطح بینالمللی طنینانداز کند.
به گفتهی نژاد نجم، در این جشنواره ۶۳ نمایش داوطلب حضور بودند که تنها ۹ اثر توسط کمیتهی انتخاب برای بخش رقابتی برگزیده شدند. جوایز کسب شده توسط نمایش "سلمه" شامل جایزهی "بهترین نمایش"، "بهترین کارگردانی"، "بهترین بازیگر زن" برای هوار فارس و جایزهی مشترک "بهترین بازیگر زن" برای اورلی امپرت، هنرمند فرانسوی بود. این کارگردان کورد خاطرنشان کرد که این جوایز به پاس زحمات و یادمان هلکوت عزیز، روزنامهنگار فقید که تأثیر بسزایی در حوزهی رسانه و فرهنگ داشت، به روح او تقدیم شده است.
نمایش "سلمه" که محصول مشترک اقلیم کوردستان و فرانسه است، با نویسندگی دکتر دلشاد مصطفی و دراماتورژی نژاد نجم تولید شده است. این اثر تلاش میکند با زبان تئاتر، حافظهی قربانیان را زنده نگه داشته و بر رنجهای هزاران خانواده و نسلهای مختلف ملت کورد نور بتاباند. "سلمه" حامل پیامی انسانی و جهانی برای صیانت از حافظهی تاریخی و جلوگیری از تکرار جنایات مشابه در آینده است. هوار فارس و اورلی امپرت نقشهای اصلی این نمایش را بر عهده داشتند که با همکاری یک تیم فنی حرفهای به روی صحنه رفت.