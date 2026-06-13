نخستوزیر اقلیم کوردستان در گذشت پدر محمد سمعان کنعان را تسلیت گفت
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در پیامی درگذشت پدر محمد سمعان کنعان را تسلیت گفت و برای بازماندگان آرزوی صبر و آرامش کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۳ خرداد ۱۴۰۵) با انتشار پیامی، مراتب همدردی و تسلیت خود را به محمد سمعان کنعان، رئیس جبههی ترکمنهای عراق، به مناسبت درگذشت پدر ایشان ابراز کرد.
متن پیام تسلیت نخستوزیر
در متن پیام تسلیت مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان خطاب به رئیس جبههی ترکمنهای عراق آمده است:
"جناب محمد سمعان کنعان، رئیس جبههی ترکمنهای عراق؛
بابت درگذشت پدر گرامیتان، به شما و خانوادهی محترمتان تسلیت عرض میکنم. از خداوند متعال مسئلت دارم که روح آن مرحوم را به بهشت شاد گرداند و به خانوادهی شما صبر و آرامش عطا فرماید."
مسرور بارزانی
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان