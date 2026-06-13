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رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که فردا یکشنبه، توافق تاریخی میان واشنگتن و تهران برای جلوگیری دائمی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای امضا خواهد شد و بلافاصله تنگه هرمز به روی تردد کشتیرانی بازگشایی می‌شود. وی، تأکید کرد که در این توافق هیچ‌گونه پرداخت پولی وجود ندارد و نیروهای آمریکایی اورانیوم غنی‌شده را از اعماق کوه‌های ایران خارج کرده و نابود خواهند کرد.

امروز شنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی "تروث" اشاره کرد که قرار است فردا توافق میان واشنگتن و تهران به امضا برسد. ترامپ با ارسال پیامی به جهان گفت: توافق من برای جلوگیری از سلاح هسته‌ای است؛ ایران دیگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهد و نخواهد داشت، چه از طریق توسعه، چه خرید و چه هر روش دیگری.

ترامپ همچنین اظهار داشت: در زمان مناسب و هنگامی که همه چیز آرام شد، وارد ایران می‌شویم و از طریق بمب‌افکن‌های استراتژیک (B2) و خلبانان ماهر خود، اورانیوم غنی‌شده‌ای را که در اعماق کوه‌های صعب‌العبور پنهان شده است، خارج کرده و نابود می‌کنیم؛ چه در داخل ایران و چه در آمریکا.

رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که بلافاصله پس از امضای توافق، تنگه هرمز به روی همه کشتی‌ها باز خواهد شد. وی افزود: این توافق شامل هیچ‌گونه تبادل مالی نیست، برخلاف توافق باراک اوباما که صدها میلیارد دلار و مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد به تهران پرداخت کرد. ترامپ خاطرنشان کرد: اکنون روابط ما با ایران بسیار متفاوت و بهتر از دولت‌های گذشته است.

رئیس‌جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که این فرآیند به آسانی و بدون مشکل پیش برود، اما هشدار تندی نیز صادر کرد و گفت: اگر توافق آن‌طور که باید پیش نرود، ما گزینه نهایی و تعیین‌کننده را در اختیار داریم که امیدوارم هرگز مجبور به استفاده مجدد از آن نشویم.

بقائی: احتمال دارد یادداشت تفاهم با آمریکا طی چند روز آینده امضا شود

امروز شنبه، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد: در این مرحله تنها بر پایان دادن به جنگ، از جمله در جبهه لبنان تأکید شده است. تصمیم بر این شده که در این یادداشت تفاهم به پرونده هسته‌ای اشاره نشود و گفتگوها درباره جزئیات هسته‌ای به یک دوره ۶۰ روزه پس از امضای یادداشت تفاهم موکول شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد که تنگه هرمز در چارچوب آب‌های حاکمیتی ایران و عمان قرار دارد و “تجربه ماه‌های گذشته نشان داد که آمریکا و اسرائیل از این آبراه برای تهدید ایران استفاده کرده‌اند، بنابراین ایران حق خود می‌داند که اقدامات لازم را به کار گیرد. وی، همچنین فاش کرد که از این پس، هزینه خدمات از کشتی‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند، دریافت خواهد شد.

بقائی، با انتقاد از موضع‌گیری‌های متناقض مقامات آمریکایی گفت: آن‌ها ده‌ها بار گفته‌اند که توافق امروز یا فردا انجام می‌شود؛ این بخشی از جنگ روانی آن‌هاست. ما به دلیل عدم پایبندی آمریکا به تعهدات قبلی‌اش، هر گامی را با هوشیاری و احتیاط فراوان برمی‌داریم. وی، اشاره کرد: اگر طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نباشد، ایران حق پاسخ متقابل را برای خود محفوظ می‌دارد.

شهباز شریف: پیش‌بینی می‌شود کارها ظرف ۲۴ ساعت آینده نهایی شود

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان نیز با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی "ایکس" اعلام کرد: ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک هستیم و پیش‌بینی می‌شود که کارها ظرف ۲۴ ساعت آینده نهایی شود.

نخست‌وزیر پاکستان تصریح کرد که کشورش در حال آماده‌سازی برای امضای الکترونیکی توافق صلح، بلافاصله پس از پایان فرآیند اداری و نهایی شدن کارها است.