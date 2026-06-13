نشست کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان به ریاست پرزیدنت بارزانی

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نشست گسترده کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان، به ریاست پرزیدنت مسعود بارزانی برگزار شد. در این نشست تحولات سیاسی، پیامدهای جنگ میان آمریکا و ایران، روابط اربیل و بغداد و همچنین ابتکار عمل پرزیدنت بارزانی در خصوص اوضاع داخلی اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امروز شنبه، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶، نشست گسترده پارت دموکرات کوردستان با حضور معاونان رئیس و اعضای کمیته مرکزی برگزار شد. این نشست به طور ویژه بر جنگی که از اواخر فوریه گذشته میان آمریکا و ایران آغاز شده، تمرکز داشت. پارت دموکرات اعلام کرد هرچند اقلیم کوردستان بخشی از این جنگ نبوده، اما خسارات زیادی متحمل شده و حملات موشکی و پهپادی به اقلیم همچنان ادامه دارد.

در این نشست اشاره شد که حمله به زیرساخت‌های انرژی و شرکت‌های نفتی، آسیب بزرگی به اقتصاد اقلیم و کل عراق وارد کرده است؛ پارت دموکرات تأکید کرد که حل این مشکلات تنها از طریق گفتگو و تفاهم امکان‌پذیر است.

در محوری دیگر، این نشست حمایت کامل خود را از اقدامات "علی زیدی"، نخست‌وزیر عراق در راستای مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال عمومی اعلام کرد. پارت دموکرات کوردستان تأکید کرد که اختلافات انباشته‌شده میان اربیل و بغداد، به‌ویژه مسأله بودجه و حقوق کارکنان باید در سایه قانون اساسی حل‌وفصل شده و حقوق حقوق‌بگیران در موعد مقرر پرداخت شود.

کمیته مرکزی همچنین از ابتکار عمل پرزیدنت بارزانی در عید قربان که با هدف انتقال اختلافات از فضای رسانه‌ای به میز گفتگو مطرح شد، قدردانی کرد. در همین راستا اعلام شد که کمیته‌ای از دفتر سیاسی، دیدارهای خود را با جریان‌های سیاسی جهت خروج فرآیند سیاسی اقلیم از بن‌بست آغاز کرده است.

این نشست با تأکید بر پذیرش متقابل، حفظ منافع عالی مردم کوردستان و تحکیم روابط با جریان‌های سیاسی عراق به کار خود پایان داد.

متن کامل بیانیه کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان

بسمه تعالی

امروز شنبه، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶، نشست گسترده کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان ما به ریاست جناب پرزیدنت مسعود بارزانی و با حضور معاونان محترم رئیس، اعضای کمیته مرکزی و مسئولان شعب برگزار شد.

این نشست پس از یک دقیقه سکوت به احترام روح پاک شهدای کوردستان و در رأس آن‌ها "بارزانی نامدار" و "کاک ادریس" همواره در یاد، وارد دستور کار خود شد. در این جلسه مجموعه‌ای از مسائل سیاسی، رویدادها، تحولات، روابط و امور داخلی پارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

محور اول: اوضاع عمومی و پیامدهای جنگ آمریکا و ایران

در این محور، جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که از اواخر فوریه سال جاری آغاز شده و پیامدهای آن بر عراق به طور عام و اقلیم کوردستان به طور خاص، مورد بررسی قرار گرفت. این جنگ در زمینه‌های مختلف خساراتی را به عراق و کوردستان وارد کرده است. با وجود اینکه اقلیم کوردستان جزئی از این جنگ نبوده، اما متأسفانه حتی پس از توقف جنگ نیز حملات موشکی و پهپادی به اقلیم قطع نشده و ده‌ها شهید و مجروح بی‌گناه برجای گذاشته است.

علاوه بر خسارات مادی فراوان و رکود مبادلات تجاری، حمله به شرکت‌های نفتی آسیب شدیدی به تاسیسات و زیرساخت‌های انرژی وارد کرده و منجر به توقف تولید نفت شده است؛ این مسأله نه تنها برای اقلیم، بلکه برای کل عراق یک زیان بزرگ محسوب می‌شود. ما در پارت دموکرات کوردستان معتقدیم حل مشکلات از طریق گفتگو و تفاهم به نفع همه طرف‌هاست تا منطقه و اقلیم کوردستان بیش از این متضرر نشوند.

محور دوم: روابط با دولت فدرال (بغداد)

علیرغم فراز و نشیب‌ها در روابط، ما همواره تلاش کرده‌ایم تا هرگونه مشکل و اختلافی در سایه قانون اساسی دائمی عراق حل‌وفصل شود. اگرچه مشکلات انباشته شده و تلاش کمتری برای حل آن‌ها صورت گرفته، اما پارت ما راه گفتگو را برگزیده است؛ به‌ویژه در بخش بودجه و حقوق کارکنان اقلیم، با اعزام هیئت‌های مختلف به بغداد، تمامی تلاش‌ها برای رفع موانع به کار گرفته شده است.

ما از تشکیل کابینه جدید دولت فدرال به ریاست جناب آقای "علی زیدی" حمایت کرده و به این پشتیبانی ادامه می‌دهیم؛ با این امید که طبق توافقات صورت‌گرفته با "چارچوب هماهنگی"، حل مشکلات دیگر نادیده گرفته نشود، قانون اساسی به طور کامل و دقیق اجرا گردد و بودجه و حقوق کارکنان اقلیم کوردستان به موقع ارسال شود. همچنین این نشست حمایت خود را از گام‌های نخست‌وزیر فدرال، آقای علی زیدی، در مبارزه با فساد، بازگرداندن اموال عمومی به خزانه دولت و جلوگیری از هدررفت ثروت‌های کشور اعلام داشت.

محور سوم: ابتکار عمل پرزیدنت بارزانی در عید قربان

این ابتکار عمل دلسوزانه، برخاسته از دغدغه‌مندی نسبت به کوردستان در این شرایط حساس و شکننده منطقه و تحولات پیش‌رو است. کمیته مرکزی از این اقدام پرزیدنت بارزانی که اختلافات را از سطح رسانه‌ها و افکار عمومی به پای میز مذاکره کشاند، تجلیل کرد. جهت اجرایی شدن این ابتکار، کمیته‌ای در سطح هیئت عامل دفتر سیاسی، دیدارهای خود را با احزاب سیاسی برای یافتن راه‌حل‌های مناسب و خروج فرآیند سیاسی اقلیم از بن‌بست آغاز کرده است. این تلاش‌ها کماکان ادامه دارد و امید است همه طرف‌ها با درک حساسیت شرایط، مسئولانه گام بردارند.

محور چهارم: پشتیبانی از مقامات اقلیم کوردستان

کمیته مرکزی از منطلق احساس مسئولیت ملی و میهنی و باور کامل به همزیستی مسالمت‌آمیز در جمهوری عراق فدرال، حمایت کامل خود را از اقدامات جناب رئیس اقلیم کوردستان (نچیروان بارزانی) و همچنین تلاش‌های مستمر جناب نخست‌وزیر اقلیم (مسرور بارزانی) جهت حل‌وفصل همه‌جانبه اختلافات با بغداد به‌ویژه در موضوع تأمین حقوق کارکنان اعلام می‌دارد و بر ضرورت تداوم این تلاش‌ها تا رسیدن به نتیجه مثبت تأکید می‌کند.

محور پنجم: امور داخلی و تشکیلاتی پارت

در این بخش، گفتگوهای لازم در خصوص ساختار تشکیلاتی و وظایف ارگان‌های پارت دموکرات کوردستان صورت گرفت. پیش از این، کمیته‌ای ویژه‌ بر اساس اساسنامه داخلی و با در نظر گرفتن شرایط کنونی کوردستان، بررسی‌های همه‌جانبه‌ای را انجام داده است. نتایج و توصیه‌های این پژوهش به عنوان نقشه راه گام‌های آتی حزب پيروی و عملیاتی خواهد شد.

شایان ذکر است این نشست در فضایی مسئولانه و با دغدغه حل مشکلات معیشتی مردم کوردستان، پویایی فرآیند سیاسی و تحکیم روابط با دولت فدرال و جریان‌های سیاسی شیعه و سنی عراق به کار خود پایان داد.

کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان

۱۳ ژوئن ۲۰۲۶