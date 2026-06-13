تاکید سرکنسول فرانسه بر روابط عمیق با اقلیم کوردستان
سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان با تاکید بر عمق روابط تاریخی، امنیتی، آموزشی و فرهنگی میان پاریس و اربیل، از اجرای چندین پروژه جدید در زمینههای مختلف خبر داد.
"یان برم"، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان، روز شنبه (۱۳ ژوئن ۲۰۲۶) در گفتوگویی اختصاصی با موسسە رسانەای "کوردستان ۲۴"، به تبیین استراتژی کشورش برای توسعه روابط دوجانبه با اقلیم کوردستان در حوزههای مختلف از جمله فرهنگ، آموزش، امنیت و اقتصاد پرداخت.
"یان برم"، با اشاره به پیشینه برنامههای فرهنگی کشورش اعلام کرد: فرانسه از سال ۱۹۸۲ میلادی، هر ساله به مناسبت روز جهانی موسیقی فستیوالهای ویژهای برگزار میکند. در حال حاضر نیز بیش از ۱۲۰ کشور جهان این روز را گرامی داشته و فعالیتهای متنوعی را به همین مناسبت اجرا میکنند.
وی افزود: این رویداد مردمی، یک سنت سالانه برای گردآوردن تمامی اقشار جامعه به صورت رایگان است و این امر، هسته اصلی و روح این فستیوال را تشکیل میدهد.
سرکنسول فرانسه توضیح داد که سال گذشته به دلیل شرایط جنگی، این رویداد در روز نخست خود لغو شد، اما امسال با توجه به ثبات و استقرار اوضاع، شرایط برای برگزاری مجدد آن فراهم گردید.
وی، همچنین بر خواست فرانسه برای ارسال پیام "تداوم زندگی" پس از شرایط سختی که منطقه – بهویژه از نظر اقتصادی – پشت سر گذاشته، تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این دست فعالیتهای هنری و فرهنگی در شهرهای اربیل، سلیمانیه و دهوک بیش از پیش توسعه یابند.
"یان برم" در بخش دیگری از سخنان خود، به روابط تاریخی و نزدیک میان رهبران سیاسی و نهادهای امنیتی دو طرف، چه در سطح نیروهای نظامی و چه در سطح پلیس اشاره کرد. وی، فاش ساخت که فرانسه در حال افزایش همکاریهای خود با اقلیم کوردستان در حوزه امنیتی و به ویژه در پرونده مهاجرت است.
سرکنسول فرانسه در خصوص همکاریهای آموزشی، به مدارس بینالمللی فرانسوی "دانیال میتران" در اربیل و سلیمانیه اشاره کرد و گفت: برنامه آموزشی این مدارس به سوی یک سطح کاملاً بینالمللی گام برمیدارد، به طوری که زبانهای انگلیسی، فرانسوی، کوردی و عربی در آنها تدریس میشود.
وی، تاکید کرد جوانانی که در این مدارس تحصیل میکنند و سپس برای ادامه تحصیل به فرانسه میروند، در آینده به پلی زنده برای ارتباط میان ملت فرانسه و ملت کورد تبدیل خواهند شد. وی، همچنین خاطرنشان کرد که در بخش بازرگانی نیز گامهای مثبتی برای ارتقای جایگاه اقتصادی مشترک برداشته شده است.
دانیل میتران؛ نماد دوستی دو ملت
"یان برم"، با تمجید از نقش تاریخی دانیل میتران که در میان ملت به عنوان "مادر کوردها" شناخته میشود، تاکید کرد که اراده و فعالیتهای او، بذر یک دوستی عمیق را میان دو ملت کاشته است.
وی، تصریح کرد که موضوع حمایت فرانسه از اقلیم کوردستان تنها به یک جریان سیاسی خاص محدود نمیشود، بلکه تمامی طیفهای سیاسی فرانسه، از راست تا چپ، با مسئله کوردها همدردی و همراهی دارند.
به گفته وی، این رویکرد به نشانه احترام به تاریخ مشترکی است که در آن، هر دو طرف دوشادوش یکدیگر با داعش جنگیدهاند و خون سربازان فرانسوی و نیروهای پیشمرگه در راه امنیت درهم آمیخته است؛ امری که اهمیت استراتژیک اقلیم کوردستان را برای فرانسه در منطقه به اثبات میرساند.