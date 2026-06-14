یک هیئت بلندپایهی نظامی از بغداد وارد اربیل شد
هیئتی به ریاست رئیس ستاد کل ارتش عراق برای رایزنی دربارهی تضمین امنیت زیرساختهای انرژی و رفع موانع صادرات نفت وارد اربیل شد.
یک هیئت بلندپایه نظامی از دولت فدرال عراق به ریاست عبدالامیر رشید یارالله، رئیس ستاد کل ارتش، صبح روز یکشنبه، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۵ خرداد ۱۴۰۵)، وارد اربیل پایتخت اقلیم کوردستان شد. این سفر با هدف تقویت هماهنگیهای امنیتی میان بغداد و اربیل صورت گرفته است.
بر اساس گزارشهای دریافتی، این هیئت چندین پروندهی امنیتی را با مقامات دولت اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار میدهد. محور اصلی و حیاتی این گفتگوها، ایجاد تضمینهای قطعی برای تأمین امنیت میدانهای نفتی در مناطق مختلف اقلیم کوردستان عنوان شده است. طرفین در تلاشاند تا با دستیابی به یک توافق جامع، بستر لازم را برای فعالیت ایمن شرکتهای بینالمللی فراهم کنند.
این سفر در حالی انجام میشود که در نشستهای پیشین میان نمایندگان دولت اقلیم کوردستان و شرکتهای نفتی، از علی زیدی، نخستوزیر عراق، درخواست شده بود تا ضمانتهای امنیتی پایداری را برای آغاز دوباره تولید و افزایش حجم صادرات نفت ارائه دهد. شرکتهای خارجی فعال در منطقه، تداوم تولید را مشروط به برقراری امنیت کامل در اطراف تأسیسات نفتی کردهاند.
در ماههای گذشته، برخی از میدانهای نفتی اقلیم کوردستان هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفتهاند؛ موضوعی که منجر به توقف موقت فرآیند تولید و صادرات نفت شد. مقامات دو طرف اکنون در پی تدوین برنامهی راهبردی مشترکی هستند تا از تکرار این حملات جلوگیری کرده و ثبات اقتصادی را به منطقه بازگردانند.