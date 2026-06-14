پرزیدنت بارزانی درگذشت برادر دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان را تسلیت گفت
پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی خطاب به صلاحالدین بهاءالدین، درگذشت برادر بزرگتر وی را تسلیت گفت و با خانوادهی ایشان ابراز همدردی کرد.
پرزیدنت مسعود بارزانی با انتشار پیامی رسمی، مراتب همدردی خود را به مناسبت درگذشت "حسین محمد بهاءالدین"، برادر بزرگتر صلاحالدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان اعلام داشت. ایشان در این پیام، ضمن آرزوی غفران الهی برای آن فقید، خود را در غم بازماندگان شریک دانست.
متن کامل پیام پرزیدنت مسعود بارزانی که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۵ خرداد ۱۴۰۵) صادر شده، به شرح زیر است:
"به نام خداوند بخشندهی مهربان
جناب صلاحالدین بهاءالدین، دبیرکل محترم اتحاد اسلامی کوردستان
با کمال تأسف و تأثر، خبر درگذشت برادر بزرگترتان، "حسین محمد بهاءالدین" را دریافت کردم.
مراتب تسلیت و همدردی خود را به جنابعالی، خانوادهی محترم، دوستان و آشنایانتان ابراز نموده و خود را شریک غم شما میدانم.
از درگاه خداوند متعال مسألت دارم که روح برادر فقیدتان را به بهشت برین شاد نموده و به شما و همهی نزدیکان، صبر و آرامش عطا فرماید.
انا لله و انا الیه راجعون
مسعود بارزانی ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۵ خرداد ۱۴۰۵)"