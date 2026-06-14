مسرور بارزانی: هماهنگی میان نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق باید تقویت شود

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در اربیل با رئیس ستاد کل ارتش عراق دیدار کرد

2 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دیدار با رئیس ستاد کل ارتش عراق، بر لزوم صیانت از امنیت شرکت‌های نفتی و افزایش همکاری‌های نظامی برای مقابله با تهدیدات امنیتی تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۴ خرداد ۱۴۰۵)، از یک هیئت بلندپایه‌ی نظامی عراق به ریاست عبدالامیر یارالله، رئیس ستاد کل ارتش عراق استقبال کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست رئیس ستاد کل ارتش عراق گزارشی از اهداف سفر این هیئت به اقلیم کوردستان ارائه داد.

این سفر به دستور نخست‌وزیر دولت فدرال و با هدف پیگیری وضعیت امنیتی، حفظ ثبات و به‌ویژه پایان دادن به تهدیدها علیه شرکت‌های نفتی و جلوگیری از هدف قرار گرفتن آن‌ها انجام شده است.

مسرور بارزانی در این دیدار، مراتب سپاس و قدردانی خود و دولت اقلیم کوردستان را از پیگیری‌های نخست‌وزیر فدرال و اطمینان‌بخشی وی جهت حفظ امنیت و آرامش اقلیم کوردستان ابراز کرد.

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان همچنین حمایت کامل خود را در این زمینه اعلام داشت.

مسرور بارزانی در بخش دیگری از این گفتگو، بر "اهمیت تقویت هرچه بیشتر هماهنگی و همکاری میان نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق برای مقابله با تهدیدها و چالش‌های امنیتی و نظامی" تأکید ورزید. این همکاری‌ها به عنوان بخشی از برنامه‌ی راهبردی برای تأمین امنیت پایدار در منطقه توصیف شده است.