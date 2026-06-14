2 ساعت پیش

دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که روزانه نزدیک به ۷۸۰ واحد خون به صورت کاملاً رایگان برای بیماران تامین می‌شود و تاکنون هیچ‌گونه مورد انتقال بیماری یا ویروس از طریق تزریق خون در اقلیم کوردستان ثبت نشده است.

امروز یکشنبه (۲۴ خرداد ۱۴۰۵ / ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶)، سامان برزنجی وزیر بهداشت در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: خون هیچ جایگزینی ندارد و انسان تنها منبع آن است؛ بنابراین اهدای خون یک وظیفه انسانی، ملی و شرعی برای نجات جان بیماران به شمار می‌رود.

وزیر بهداشت اشاره کرد که سالانه بیش از ۲۸۰ هزار واحد خون میان بیماران توزیع می‌شود که این مقدار معادل روزانه حدود ۷۸۰ واحد خون است.

وی همچنین تصریح کرد: ۶۶ درصد این خون‌ها در بخش دولتی و ۳۴ درصد آن در بخش خصوصی مصرف می‌شود و سازمان انتقال خون (بانک خون) به صورت شبانه‌روزی و حتی در ایام تعطیل، روند تامین خون برای بیماران را ادامه می‌دهد.

سامان برزنجی، با تاکید بر هزینه‌های این فرایند گفت: هزینه تامین هر واحد خون بیش از ۱۰۰ دلار است که دولت اقلیم کوردستان تمامی این هزینه‌ها را متقبل شده و خون را به صورت کاملاً رایگان در اختیار بخش‌های دولتی و خصوصی قرار می‌دهد.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از انتقال بیماری یا ویروس از طریق فرآورده‌های خونی گزارش و ثبت نشده است.

وزیر بهداشت در پایان خاطرنشان کرد که تنها مراکز بانک خون وابسته به دولت، مجاز به دریافت و اهدای خون هستند. وی، همچنین تاکید کرد که مسئولان با افتخار هر سال به عنوان اهداکننده خون در این کارزار شرکت می‌کنند تا پیام "اهدای خون، اهدای زندگی است" را در جامعه نهادینه کنند.