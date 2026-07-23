بیمارستان رزگاری اربیل؛ قطب نوین درمانی در اقلیم کوردستان و عراق
با اجرای پروژهی نوسازی جامع و تحول دیجیتال، بزرگترین بیمارستان آموزشی اربیل با هدف ارائهی خدمات مدرن و استاندارد به یکی از پیشرفتهترین مراکز درمانی منطقه تبدیل میشود.
مدیریت کل بهداشت اربیل اعلام کرد که در چارچوب تلاشهای کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان برای تقویت زیرساختهای بهداشتی، پروژهی مدرنسازی بیمارستان آموزشی "رزگاری" با شتاب در حال اجرا است. این طرح راهبردی قصد دارد این مرکز را به بیمارستانی الگو در سطح اقلیم کوردستان و سرتاسر عراق تبدیل کند.
گام راهبردی به سوی هوشمندسازی خدمات درمانی
دکتر دلووان محمد، مدیرکل بهداشت اربیل، روز پنجشنبه ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱ مرداد ۱۴۰۵) در گفتگو با رسانهها اظهار داشت که کابینهی نهم اهمیت ویژهای برای توسعه و نوسازی بخش سلامت قائل است. وی تأکید کرد که عملیات بازسازی و تجهیز بیمارستان رزگاری از حدود دو سال پیش و بر اساس چشمانداز وزارت بهداشت آغاز شده است تا این مرکز به استانداردهای جهانی پزشکی دست یابد.
مدیرکل بهداشت اربیل افزود که این پروژه تنها به بازسازی فیزیکی محدود نمیشود، بلکه بیمارستان رزگاری اکنون وارد مرحلهی "تحول دیجیتال" شده است. به گفتهی وی، فرآیند دیجیتالیسازی باعث تسریع در روند اقدامات پزشکی، بهبود کارایی اداری و ارائهی خدمات درمانی یکپارچه و مدرن به بیماران خواهد شد.
نوسازی زیرساختها با دستور نخستوزیر اقلیم کوردستان
این پروژهی گسترده که تحت نظارت و دستور مستقیم مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان کلید خورده است، شامل بازسازی کامل بخشهای بستری، واحدهای اورژانس و اتاقهای عمل است. همچنین نصب تجهیزات پزشکی پیشرفته و فناوریهای نوین درمانی در دستور کار قرار دارد.
در این طرح، سیستمهای سرمایشی، گرمایشی و روشنایی بیمارستان نیز بهطور کامل ارتقا یافته است تا شرایط بهتری برای بیماران و کادر درمان فراهم شود. مقامات بهداشتی تأکید کردهاند که این اقدامات بخشی از تعهد گستردهتر دولت برای بهبود سلامت عمومی از طریق ساخت بیمارستانهای جدید و مدرنسازی مراکز موجود است.
بیمارستان رزگاری به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزشی در اربیل، روزانه پذیرای صدها بیمار است. انتظار میرود با تکمیل این پروژهی بزرگ، کیفیت خدمات درمانی در محیطی ایمنتر، کارآمدتر و مجهز به فناوریهای روز دنیا بهطور چشمگیری افزایش یابد. این تحول گامی کلیدی در راستای راهبرد کلان دولت اقلیم کوردستان برای گسترش دسترسی شهروندان به خدمات پزشکی باکیفیت محسوب میشود.
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