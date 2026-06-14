کشف و ضبط صدها هزار قرص روانگردان و دهها کیلوگرم مواد مخدر در سوریه
وزارت کشور سوریه از همکاری امنیتی با عراق برای انهدام شبکههای قاچاق خبر داد
وزارت کشور سوریه روز یکشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۴ خرداد ۱۴۰۵) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در چارچوب تلاشها برای ریشهکنی تجارت مواد مخدر و مبارزه با جنایات سازمانیافته، عملیاتهای گستردهای را در استانهای حمص و دیرالزور به اجرا درآورده است. این اقدام با هماهنگی مستقیم اداره کل امور مواد مخدر عراق و بر اساس دادههای دقیق اطلاعاتی انجام شده است.
بر اساس گزارش رسمی این وزارتخانه، در جریان این عملیات مقادیر قابلتوجهی از مواد مخدر که برای توزیع در داخل و قاچاق به خارج از کشور آماده شده بود، کشف و ضبط شد. این محموله شامل ۸۰۰ هزار قرص کاپتاگون و ۶۰ کیلوگرم حشیش است که از باندهای سازمانیافته بهدست آمده است.
وزارت کشور سوریه تأکید کرد که موفقیت این عملیات نشاندهندهی سطح بالای هماهنگی و همکاریهای اطلاعاتی راهبردی میان دمشق و بغداد برای مقابله با خطرات ناشی از این پدیده است. این نهاد امنیتی بر تداوم عملیاتها تا نابودی کامل شبکههای قاچاق تأکید کرد.
گفتنی است ماه گذشته نیز نیروهای امنیتی سوریه در عملیاتی مشابه در حومهی دمشق، چندین مرکز مخفی تولید مواد مخدر و شبکههای بینالمللی قاچاق را شناسایی و منهدم کرده بودند.