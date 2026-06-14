پیام تسلیت نخستوزیر مسرور بارزانی به دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در پیامی درگذشت برادر صلاحالدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان را تسلیت گفت.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۵ خرداد ۱۴۰۵)، در پیامی رسمی خطاب به صلاحالدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان، مراتب همدردی خود را بهمناسبت درگذشت برادر وی ابراز کرد.
در متن پیام تسلیت نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان آمده است: "جناب صلاحالدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان؛ با کمال تأسف و تأثر، خبر درگذشت برادر بزرگتان، زندهیاد حسین محمد بهاءالدین را دریافت کردم."
نخستوزیر مسرور بارزانی در ادامهی این پیام ضمن عرض تسلیت به بازماندگان افزود: "خود را در غم شما شریک میدانم؛ از خداوند متعال مسئلت دارم که روح آن مرحوم را قرین رحمت خویش نموده و به بهشت برین شاد گرداند. همچنین برای خانوادهی محترمتان صبر و آرامش آرزومندم."