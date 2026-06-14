طعمی که رنج سفر را میشوید؛ تب "دلمە" در آکرە
تفرجگاهها و مناطق گردشگری شهرستان "آکره" اقلیم کوردستان، از جذابیتی خاص بهره میبرند که تلفیقی است از زیبایی طبیعت بکر و ویژگیهای منحصربهفرد آشپزی محلی. در این میان، اخیراً غذای سنتی و کوردی "دلمه" به نخستین و محبوبترین انتخاب گردشگران ورودی به این منطقه تبدیل شده و گوی سبقت را از سایر غذاها ربوده است.
آنچه "دلمه" آکرە" را از دیگر مناطق متمایز میکند، پخت خانگی آن به دست بانوان کدبانوی کورد است؛ این غذا سپس به آرامی روی هیزم درختان طبخ شده و به صورت تازه و داغ در مکانهای گردشگری و رستورانها به مسافران و بازدیدکنندگان عرضه میشود.
دستور پخت خانگی با عطر و طعم هیزم
"عزیز عبدالخالق"، آشپز و فروشنده غذا در یکی از تفرجگاههای منطقه، در گفتگو با "کوردستان۲۴" درباره راز استقبال بینظیر از این غذا میگوید: ما دلمه را در خانهها و به دست زنان محلی آماده میکنیم. سپس آن را روی آتش هیزم و با استفاده از ادویهجات و چاشنیهای مخصوص میپزیم. استقبال گردشگران از این غذا فوقالعاده چشمگیر است؛ آنها به محض ورود به اینجا، بدون توجه به غذاهای دیگر، فقط "دلمە" سفارش میدهند. به طوری که امروز تمرکز اصلی کار ما به طور کامل بر آمادهسازی این غذا و پاسخگویی به تقاضای روزافزون آن معطوف شده است.
طعمی که رنج سفر را از تن میزداید
بسیاری از گردشگرانی که "دلمه آکرە" را چشیدهاند، همعقیدهاند که طعم استثنایی این غذا، خستگی و مسافت طولانی سفر برای رسیدن به این منطقه کوهستانی را از یاد آنها میبرد.
"محمد کعب"، یکی از گردشگران، در توصیف تجربه خود میگوید: ما با هدف لذت بردن از طبیعت و چشیدن غذاهای معروف آکرە به اینجا آمدیم. آکرە به کیفیت بالای غذاهایش، به ویژه دلمه، بسیار مشهور است. برای ما که از استانهای جنوبی میآییم، این غذا در اینجا کاملاً متمایز و متفاوت است، مخصوصاً طعم ترش و جاافتاده آن.
"حیدر حسین"، گردشگر دیگری که از مرکز عراق به این منطقه سفر کرده، تجربه خود را اینگونه به اشتراک میگذارد: وقتی تصمیم میگیرم به آکرە بیایم، در طول مسیر هیچ غذایی نمیخورم تا بتوانم از طعم دلمه در اینجا لذت ببرم. این شهرستان در میان ما به این غذا بسیار معروف است؛ ادویهها و چاشنی ترشمزه، آن را فوقالعاده لذیذ میکند. میتوانم بگویم من صرفاً به خاطر طعم خاص دلمە آکرە ، این همه راه را از شهر سماوه به اینجا آمدهام.
از سفرههای خانگی تا صدر فهرست غذاهای گردشگری
طبق دلمه از ترکیبات غنی و متنوعی تشکیل شده که اصالت آشپزی سنتی کوردی را بازتاب میدهد. در حالی که این غذا تا چندی پیش تنها محدود به سفره خانوادهها در خانهها بود، امروز به منوی اصلی و محرک کلیدی چرخه تجاری و رستورانها در بازارها و مناطق گردشگری آکرە تبدیل شده است.
امروز غذای "دلمه" خود به یک جاذبه گردشگری مستقل در تفرجگاههای آکرە تبدیل شده است؛ غذایی که رکورد بیشترین تقاضا را از سوی گردشگران، بهویژه مسافران استانهای مرکزی و جنوبی عراق به نام خود ثبت کرده است؛ کسانی که طعم پختهشده این غذا روی آتش هیزم را تجربهای منحصربهفرد و ارزشمند برای سفر میدانند.