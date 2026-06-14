پرزیدنت بارزانی در اربین با رئیس ستاد ارتش عراق دیدار کرد

2 ساعت پیش

در دیدار پرزیدنت مسعود بارزانی و ارتشبد عبدالامیر رشید یارالله، راهکارهای تقویت ثبات و هماهنگی نظامی میان دولت اقلیم کوردستان و بغداد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

امروز یکشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۴ خرداد ۱۴۰۵)، پرزیدنت مسعود بارزانی در صلاح‌الدین، با یک هیئت عالی‌رتبه‌ی نظامی به ریاست ارتشبد عبدالامیر رشید یارالله، رئیس ستاد کل ارتش عراق، دیدار کرد. طبق بیانیه‌ی رسمی مقر بارزانی، در این نشست آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق و منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این دیدار، طرفین بر اهمیت توسعه‌ی روابط نظامی میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال تاکید کردند. پرزیدنت مسعود بارزانی و رئیس ستاد ارتش عراق، تقویت همکاری‌های دوجانبه را برای مقابله با تهدیدهای امنیتی و حفظ ثبات در تمامی مناطق کشور، یک ضرورت راهبردی دانستند.

بخش دیگری از این گفتگوها به بررسی سطح هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و نیروهای امنیتی اختصاص یافت. در این راستا، بر لزوم تداوم و تعمیق همکاری‌های مشترک میان نهادهای دفاعی اقلیم کوردستان و ارتش عراق با هدف تامین امنیت پایدار و زمینه‌سازی برای رشد و شکوفایی اقتصادی در منطقه تاکید شد.

این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که هماهنگی‌های میدانی میان نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان و ارتش عراق در مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم، نقش بسزایی در پر کردن خلأهای امنیتی ایفا کرده است.