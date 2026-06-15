نچیروان بارزانی: تفاهم آمریکا و ایران موجب تقویت امنیت منطقه میشود
رئیس اقلیم کوردستان تفاهم میان واشینگتن و تهران را گامی بلند در راستای تحکیم ثبات و رفاه در سراسر منطقه دانست
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۵ خرداد ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی "ایکس"، از اعلام تفاهم میان ایالات متحدهی آمریکا و ایران استقبال کرد. ایشان در پیام خود ابراز امیدواری کرد که تمامی طرفها با حسن نیت برای اجرای کامل این تفاهم با هدف تقویت صلح و امنیت منطقهای تلاش کنند.
رئیس اقلیم کوردستان در بخش دیگری از پیام خود، مراتب قدردانی عمیق خویش را از تمامی طرفهایی که در تسهیل و حمایت از دستیابی به این موفقیت دیپلماتیک نقش داشتهاند، ابراز نمود. این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که منطقه طی ماههای اخیر شاهد تنشهای بیسابقهای بوده است.
تفاهم مذکور که بامداد امروز دوشنبه اعلام شد، شامل محورهای کلیدی همچون آتشبس در لبنان و بازگشایی تنگهی راهبردی هورمز است. بر اساس مفاد این تفاهم، قرار است در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۹ خرداد ۱۴۰۵) سند رسمی در کشور سوئیس به امضا برسد.
مطابق با جزئیات منتشر شده، یادداشت تفاهمی ۱۴ مادهای تنظیم شده است که آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای ایران در قبال توقف غنیسازی اورانیوم برای مدت ۱۵ تا ۲۰ سال را پیشبینی کرده است. دولت اقلیم کوردستان بر این باور است که اجرای دقیق این تفاهم میتواند پایانبخش بحرانهایی باشد که علاوه بر خسارات انسانی، بازارهای جهانی انرژی و ثبات اقتصادی منطقه را با چالش جدی روبرو کرده بود.