درخشش بازیکن کورد در جام جهانی؛ رقص "گووند" در قلب استادیوم هیوستون
دنیز اونداو با گلزنی مقابل کوراسائو، به نخستین فوتبالیست کورد تاریخ تبدیل شد که در رقابتهای جام جهانی موفق به گلزنی شده است.
در میان کوردها ضربالمثلی وجود دارد که میگوید: "ژیان بە کوردی خۆشە" به معنای "زندگی به شیوهی کوردی زیباست". کمتر لحظهای به اندازهی صحنهی درخشش دنیز اونداو، بازیکن کورد-آلمانی در جام جهانی ۲۰۲۶، توانسته است این روحیه را به تصویر بکشد.
اونداو پس از گلزنی، با اجرای رقص سنتی "گوفند"، نمادی از هویت چند هزار سالهی کورد را در مقابل دیدگان میلیونها بیننده در اقلیم کوردستان و سراسر جهان به نمایش گذاشت.
لحظهای تاریخی برای ورزش کوردستان
زمانی که مهاجم آلمانی در دقیقهی ۶۴ وارد زمین استادیوم "انآرجی" شد، شاگردان یولیان ناگلزمن پیش از آن برتری خود را در نخستین بازی مرحلهی گروهی تثبیت کرده بودند. با این حال، ۲۶ دقیقهی پایانی مسابقه، این پیروزی پرگل را به یک نقطه عطف فرهنگی تبدیل کرد. دنیز اونداو با ثبت یک گل و دو پاس گل در پیروزی ۷ بر ۱ آلمان مقابل کوراسائو، نام خود را به عنوان اولین بازیکن با اصالت کورد که در تاریخ جام جهانی گلزنی کرده، جاودانه کرد.
شادی پس از گل او که با گامهای ریتمیک و دستهای گرهخورده (رقص گووند) همراه بود، فراتر از دیوارهای استادیوم طنینانداز شد. برای ملتی که فاقد تیم ملی مستقل در فیفا است، جام جهانی همواره رویدادی بود که از حاشیه به آن نگریسته میشد؛ اما دنیز اونداو با این حرکت، مرزها را درنوردید و بُعد فرهنگی جدیدی به این تورنتمنت بخشید.
ظهور نسل جدید بازیکنان کورد در سطح بینالمللی
این لحظهی تاریخی در حالی رقم میخورد که حضور ورزشکاران کورد در فوتبال بینالمللی به شکلی بیسابقه افزایش یافته است. بر اساس گزارش اخیر نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در ایالات متحده با عنوان "بازگشت عراق به جام جهانی فیفا با رهبری نسل جدید بازیکنان کورد"، این مسابقات نشاندهندهی یک تغییر بنیادین است.
این گزارش به بازگشت احساسی تیم ملی عراق به عرصهی جهانی پس از ۴۰ سال وقفه اشاره کرده و یادآور شده است که شاکلهی اصلی این تیم را نخبگانی از ورزشکاران کورد و کوردستانی تشکیل میدهند. بازیکنانی نظیر مرخاس دوسکی مدافع ویکتوریا پلزن، آکام هاشم استعداد پرورشیافته در باشگاه اربیل و مارکو فرجی مهاجم ونتزیا، امیدهای عراق را در گروه I زنده نگه داشتهاند. در همین حال، دنیز اونداو که در آلمان از والدینی کورد متولد شده است، روایت موازی ورزشکاران کورد در تیمهای تراز اول اروپایی را نمایندگی میکند.
جزئیات فنی پیروزی قاطع آلمان
دیدار تیمهای ملی آلمان و کوراسائو در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۴ خرداد ۱۴۰۵) با درامی غیرمنتظره آغاز شد. کوراسائو، کمجمعیتترین کشوری که تاکنون به جام جهانی راه یافته است، با گل زودهنگام لیوانو کومننسیا، قهرمان چهار دورهی جهان را شوکه کرد. با این حال، ژرمنها به سرعت کنترل بازی را در دست گرفتند. فلیکس نمچا گل تساوی را به ثمر رساند و کای هاورتز در هر دو نیمه موفق به گلزنی شد.
یولیان ناگلزمن، سرمربی تیم ملی آلمان، در پایان بازی ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش، بر اهمیت شروع مقتدرانه در جام جهانی تأکید کرد. با این حال، این نبوغ دنیز اونداو در دقایق پایانی بود که کار را تمام کرد. او که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، با دیدی راهبردی دو موقعیت گل ایجاد کرد و سپس خود نیز دروازه را گشود.
نتایج سایر دیدارهای جام جهانی
در کنار درخشش بازیکنان کورد، رقابتهای دیگری نیز در این روز برگزار شد. در گروه F، تیم ملی سوئد با هدایت گراهام پاتر موفق شد با نتیجهی ۵ بر ۱ تونس را در مکزیک شکست دهد. یاسین آیاری (دو گل)، الکساندر ایساک، ویکتور گیوکرش و ماتیاس سوانبرگ گلزنان سوئد در این دیدار بودند.
در دیگر دیدارها، تیم ملی ژاپن در تگزاس مقابل هلند به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت و ساحل عاج با گل دقیقهی ۹۰ آماد دیالو، اکوادور را با نتیجهی ۱ بر ۰ از پیش رو برداشت.
در نهایت، در حالی که آلمان برای کسب پنجمین عنوان قهرمانی خود تلاش میکند، ماندگارترین تصویر از استادیوم هیوستون، رقص کوردی دنیز اونداو خواهد بود؛ تصویری که نشاندهندهی تغییر در چشمانداز فوتبال جهان و حضور هویتهای فراملی در بزرگترین صحنهی ورزشی دنیاست.