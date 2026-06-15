نچیروان بارزانی: تفاهم تهران و واشینگتن ضامن ثبات منطقه است

آغاز سفر فرستاده‌ی ویژه‌ی ترامپ به بغداد و اربیل

1 ساعت پیش

رئیس اقلیم کوردستان تفاهم میان ایران و آمریکا را گامی راهبردی برای امنیت خاورمیانه توصیف کرد و از سفر تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی دونالد ترامپ به بغداد و اربیل خبر داد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در گفتگو با شبکه‌ی خبری "کوردستان ۲۴"، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره‌ی آخرین تحولات دیپلماتیک منطقه، سفر نماینده‌ی دولت جدید آمریکا به عراق و روند تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان پرداخت.

تفاهم ایران و آمریکا؛ گامی به سوی امنیت و رفاه اقتصادی

رئیس اقلیم کوردستان با استقبال از اعلام تفاهم میان ایالات متحده‌ی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، این رویداد را گامی بلند و حیاتی در راستای تحکیم ثبات و امنیت در سراسر خاورمیانه قلمداد کرد. نچیروان بارزانی با اشاره به تنش‌های ماه‌های اخیر در منطقه اظهار داشت: "ما از این تفاهم حمایت می‌کنیم و امیدواریم آغازی برای پایان دادن به بحران‌هایی باشد که منطقه را تحت تأثیر قرار داده‌اند."

وی همچنین تأکید کرد که این توافق راهبردی می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح امنیت، موجب بهبود وضعیت رفاه اقتصادی و ثبات در بازارهای جهانی انرژی شود. رئیس اقلیم کوردستان با قدردانی از تمامی طرف‌های تسهیل‌کننده در این موفقیت دیپلماتیک، بر لزوم اجرای کامل مفاد این تفاهم با حسن نیت از سوی هر دو کشور تأکید کرد.

نخستین سفر فرستاده‌ی ویژه‌ی ترامپ به عراق و اقلیم کوردستان

بخش دیگری از سخنان نچیروان بارزانی به سفر تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه اختصاص داشت. این نخستین سفر رسمی تام باراک به عراق پس از انتصاب در این سمت است. بر اساس برنامه‌ی اعلام شده، فرستاده‌ی ویژه‌ی ترامپ امروز ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۵ خرداد ۱۴۰۵) وارد بغداد شده و قرار است فردا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵) برای دیدار با مقامات عالی‌رتبه‌ی اقلیم کوردستان به اربیل سفر کند.

رئیس اقلیم کوردستان این سفر را نشان‌دهنده‌ی جایگاه ویژه‌ی عراق و اقلیم کوردستان در سیاست خارجی دولت جدید آمریکا دانست و افزود: "فرستاده‌ی ترامپ بر اولویت عراق و منطقه در نگاه راهبردی ایالات متحده تأکید دارد. در این دیدارها، موضوعات مرتبط با امنیت ملی، تقویت روابط دوجانبه و هماهنگی در مبارزه با تروریسم مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد."

تأکید بر تشکیل دولت فراگیر بر اساس رهنمودهای پرزیدنت بارزانی

نچیروان بارزانی در پاسخ به پرسشی درباره‌ی وضعیت داخلی و تشکیل دولت جدید، بر تداوم رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق نهایی میان جریان‌های سیاسی تأکید کرد. وی با اشاره به مواضع و پیام‌های پیشین پرزیدنت بارزانی مبنی بر ضرورت حفظ وحدت ملی، خاطرنشان کرد: "تلاش ما معطوف به گفتگو با تمامی طرف‌ها برای تشکیل دولتی فراگیر است؛ دولتی که بتواند با اقتدار به چالش‌های پیش‌روی اقلیم کوردستان پاسخ داده و خدمات شایسته‌ای به شهروندان ارائه کند."

رئیس اقلیم کوردستان در پایان ابراز امیدواری کرد که با حسن نیت احزاب و گروه‌های سیاسی، روند تشکیل دولت جدید با سرعت بیشتری طی شود تا زمینه‌ی پایان یافتن بحران‌های اقتصادی و سیاسی فراهم گردد.