تأکید مسرور بارزانی و سفیر بریتانیا بر تقویت روابط دوجانبه و حل بنبست سیاسی
سفیر بریتانیا در عراق: سفر اخیر مسرور بارزانیب به بغداد موفقیتآمیز بود
نخستوزیر اقلیم کوردستان و عرفان صدیق در دیداری بر لزوم فعالسازی مجدد پارلمان و حمایت از ثبات عراق تأکید کردند؛ سفیر بریتانیا نتایج سفر اخیر مسرور بارزانی به بغداد را موفقیتآمیز توصیف کرد.
به گزارش دفتر نخستوزیری، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۵ خرداد ۱۴۰۵) با عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، دیدار و گفتگو کرد. در این نشست، طرفین دربارهی گسترش روابط دوجانبه، حمایت از دولت فدرال برای حفظ ثبات و اهمیت فعالسازی مجدد پارلمان کوردستان جهت پایان دادن به بنبست سیاسی رایزنی کردند.
در این دیدار، وضعیت کلی عراق و آخرین تغییرات و تحولات منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هر دو طرف بر ضرورت توسعهی بیش از پیش روابط میان دولت اقلیم کوردستان و پادشاهی بریتانیا تأکید کردند. همچنین طرفین در خصوص لزوم پشتیبانی از دولت فدرال با هدف حفظ صلح و پایداری و مقابله با چالشهای موجود، اتفاق نظر داشتند.
عرفان صدیق، سفیر بریتانیا، در بخشی از این گفتگو، سفر ماه گذشتهی نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان به بغداد را ارزشمند دانست. وی این اقدام را گامی موفقیتآمیز در راستای حلوفصل اختلافات میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر پایهی قانون اساسی قلمداد کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در ادامهی این نشست بر اهمیت فعالسازی مجدد پارلمان کوردستان به عنوان یک نهاد کلیدی قانونگذاری تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که این اقدام برای عبور از بنبست سیاسی فعلی در اقلیم کوردستان ضرورتی اجتنابناپذیر است.