دیدار پرزیدنت بارزانی و سفیر بریتانیا در عراق

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بارگاە بارزانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که روز دوشنبه، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی با "عرفان صدیق"، سفیر بریتانیا در عراق دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این بیانیه، دو طرف در این دیدار به تبادل نظر درباره آخرین تحولات و تغییرات منطقه پرداختند. همچنین روابط و هماهنگی‌های میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق و راه‌های عبور از موانع و چالش‌های موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بارگاه بارزانی در پایان اشاره کرد که مناسبات میان اقلیم کوردستان و بریتانیا و همچنین فرایند سیاسی داخلی اقلیم کوردستان، از دیگر محورهای این دیدار بوده است.