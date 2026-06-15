دیدار پرزیدنت بارزانی و سفیر بریتانیا در عراق
بارگاە بارزانی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که روز دوشنبه، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی با "عرفان صدیق"، سفیر بریتانیا در عراق دیدار و گفتگو کرد.
بر اساس این بیانیه، دو طرف در این دیدار به تبادل نظر درباره آخرین تحولات و تغییرات منطقه پرداختند. همچنین روابط و هماهنگیهای میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق و راههای عبور از موانع و چالشهای موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بارگاه بارزانی در پایان اشاره کرد که مناسبات میان اقلیم کوردستان و بریتانیا و همچنین فرایند سیاسی داخلی اقلیم کوردستان، از دیگر محورهای این دیدار بوده است.
کاوە جم ,