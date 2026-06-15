«مسرور بارزانی شرکتهای آمریکایی را به اجرای پروژههای بزرگ در اقلیم کوردستان تشویق میکند»
اربیل (کوردستان۲۴)- یک هیئت بلندپایه بازرگانی از ایالات متحده آمریکا، متشکل از پنج سرمایهگذار برجسته در حوزه توسعه املاک و مستغلات، با هدف بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف، به ویژه بخشهای راهبردی غیرنفتی، وارد اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان شد.
روز دوشنبه ۱۵ ژوئن، محمد شُکری، رئیس گروه سرمایهگذاری دولت اقلیم کوردستان، در گفتوگو با کوردستان۲۴ درباره این سفر گفت که این هیئت نماینده یک شرکت بزرگ آمریکایی است که در ۱۸ کشور جهان دارای شعبه است.
او افزود این هیئت قرار است با مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان دیدار کند.
به گفته شُکری، هدف از این سفر توسعه روابط تجاری و تشویق شرکتهای آمریکایی برای اجرای پروژههای بزرگ در اقلیم کوردستان است.
وی همچنین تأکید کرد دولت اقلیم کوردستان در چارچوب سیاست تنوعبخشی به منابع درآمدی، اهمیت ویژهای به جذب سرمایهگذاری آمریکایی در بخشهای مختلف از جمله ساخت بیمارستان و توسعه صنعت گردشگری میدهد.
شُکری گفت نخستوزیر اقلیم کوردستان بر این باور است که شرکتهای بینالمللی باید از نزدیک واقعیتهای اقتصادی اقلیم را مشاهده کنند و در آینده پروژههای راهبردی در اقلیم کوردستان اجرا کنند.
او همچنین اعلام کرد که در ماه ژوئیه آینده، اقلیم کوردستان و اتاق بازرگانی آمریکا در واشینگتن یک نشست اقتصادی ویژه برگزار خواهند کرد.
به گفته او، این نشست در راستای تلاشها برای جذب سرمایهگذاری خارجی به اقلیم کوردستان برگزار میشود.
بر اساس آخرین آمار اداره کل ثبت شرکتها، در حال حاضر ۱۶۹ شرکت آمریکایی در اقلیم کوردستان به ثبت رسیدهاند.
از این تعداد، ۱۵۵ شرکت در اربیل فعالیت دارند و در بخشهای مختلف بازرگانی مشغول به کار هستند.
ب.ن