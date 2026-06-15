پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به مناسبت آغاز سال نو هجری قمری
پرزیدنت مسعود بارزانی با انتشار پیامی به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری قمری، این مناسبت را به تمامی مسلمانان کوردستان، عراق و جهان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که سال جدید مایهی تحکیم صلح، ثبات و آرامش در منطقه و جهان باشد.
امروز دوشنبه، ۱۵ حزیران (ژوئن) ۲۰۲۶، پرزیدنت بارزانی در پیامی رسمی اعلام کرد: به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری قمری، گرمترین مراتب تبریک خود را به تمامی مسلمانان کوردستان، عراق و سراسر جهان تقدیم میدارم.
ایشان در بخش دیگری از این پیام افزودند: از خداوند متعال خواستارم که سال جدید هجری، سال استقرار صلح، ثبات و آسایش برای منطقه ما و سراسر جهان باشد.
متن کامل پیام پرزیدنت بارزانی:
بسم الله الرحمن الرحیم
به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری قمری، گرمترین مراتب تبریک خود را به تمامی مسلمانان کوردستان، عراق و سراسر جهان تقدیم میدارم.
از خداوند متعال خواستارم که سال جدید هجری، سال استقرار صلح، ثبات و آسایش برای منطقه ما و سراسر جهان باشد.
همواره در خیر و شادی بمانید.
مسعود بارزانی
۲۹ ذیالحجه ۱۴۴۷ هجری قمری
۱۵ حزیران (ژوئن) ۲۰۲۶ میلادی