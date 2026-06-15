پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به مناسبت آغاز سال نو هجری قمری

1 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی با انتشار پیامی به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری قمری، این مناسبت را به تمامی مسلمانان کوردستان، عراق و جهان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که سال جدید مایه‌ی تحکیم صلح، ثبات و آرامش در منطقه و جهان باشد.

امروز دوشنبه، ۱۵ حزیران (ژوئن) ۲۰۲۶، پرزیدنت بارزانی در پیامی رسمی اعلام کرد: به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری قمری، گرم‌ترین مراتب تبریک خود را به تمامی مسلمانان کوردستان، عراق و سراسر جهان تقدیم می‌دارم.

ایشان در بخش دیگری از این پیام افزودند: از خداوند متعال خواستارم که سال جدید هجری، سال استقرار صلح، ثبات و آسایش برای منطقه ما و سراسر جهان باشد.

متن کامل پیام پرزیدنت بارزانی:

بسم الله الرحمن الرحیم

به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری قمری، گرم‌ترین مراتب تبریک خود را به تمامی مسلمانان کوردستان، عراق و سراسر جهان تقدیم می‌دارم.

از خداوند متعال خواستارم که سال جدید هجری، سال استقرار صلح، ثبات و آسایش برای منطقه ما و سراسر جهان باشد.

همواره در خیر و شادی بمانید.

مسعود بارزانی

۲۹ ذی‌الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری

۱۵ حزیران (ژوئن) ۲۰۲۶ میلادی