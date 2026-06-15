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سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که به منظور تامین امنیت شرکت‌ها و میدان‌های نفتی، اقدامات لازم انجام خواهد شد و تمام تجهیزات مورد نیاز از جمله سامانه‌های ضد‌پهپاد و سیستم‌های پدافند هوایی برای آن‌ها فراهم می‌شود.

صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، امروز دوشنبه (۱۵ ژوئن ۲۰۲۶) در گفتگو با موسسە رسانەای "کوردستان۲۴" اظهار داشت: هیئتی تخصصی به اربیل سفر خواهد کرد تا ارزیابی‌های خود را به مقامات مربوطه ارائه دهد. پس از تایید این گزارش توسط نخست‌وزیر عراق و نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، نیازهای میدانی بر اساس یک نقشه‌برداری و بررسی دقیق تعیین خواهند شد.

وی، همچنین خاطرنشان کرد که از شرکت‌ها و میدان‌های نفتی بازدید به عمل خواهد آمد و هر آنچه برای حفاظت از آن‌ها لازم باشد، از سیستم‌های ضد پهپاد گرفته تا سامانه‌های دفاع هوایی و سایر تجهیزات پدافندی، تامین می‌گردد.

سخنگوی نیروهای مسلح عراق در پایان افزود: وزارت دفاع عراق طرحی را برای نوسازی پدافند هوایی کشور در دست اجرا دارد تا سیستمی یکپارچه برای مقابله با هرگونه تهدید و حمله داخلی یا خارجی ایجاد کند. این سامانه‌های دفاع هوایی بر اساس نیاز و میزان اهمیت مناطق مختلف کشور توزیع خواهند شد.

بازگشت غول‌های نفتی به اربیل

از سوی دیگر، سلیم رکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق در گفتگو با شبکه "کوردستان۲۴" اظهار داشت: در پی رایزنی‌های فشرده میان وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان و نمایندگان شرکت‌های نفتی، یک توافق سه‌جانبه بسیار مناسب برای مدیریت پرونده نفت حاصل شده است.

رکابی، با اشاره به اینکه این توافق گامی جدی برای احیای صادرات نفت اقلیم کوردستان به بازارهای جهانی پس از یک دوره توقف محسوب می‌شود، در خصوص حجم صادرات کنونی اعلام کرد: در حال حاضر میزان صادرات نفت عراق نزدیک به ۲۰۰ هزار بشکه در روز است.

وی، همچنین پیش‌بینی کرد که پس از حل کامل این پرونده و بازگشایی [تسهیل در] تنگه هرمز، حجم صادرات نفت به شکل چشمگیری افزایش یابد.

از سوی دیگر و در راستای تمهیدات لازم برای بازگشت شرکت‌های خارجی و ازسرگیری فعالیت‌های نفتی، یک هیئت عالی‌رتبه امنیتی عراق به اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان سفر کرد.

هدف اصلی این سفر، تاکید بر تامین امنیت میدان‌های نفتی و ایجاد محیطی امن و مناسب برای فعالیت شرکت‌های بین‌المللی است تا هیچ‌گونه مانع امنیتی در مسیر فرآیند ازسرگیری صادرات نفت اقلیم وجود نداشته باشد.

این تحولات تازه در حالی صورت می‌گیرد که بازارهای انرژی عراق و جهان، به منظور کاهش فشارهای اقتصادی، چشم‌انتظار بازگشت ثبات و ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان هستند.