رئیس جمهور پیشین آمریکا بار دیگر از "برجام" دفاع کرد

2 ساعت پیش

رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده با ابراز تردید درباره‌ی نتایج مذاکرات اخیر، اعلام کرد که هیچ توافقی نمی‌تواند جایگزین کیفیت و کارایی برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ شود.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، اعلام کرد که نسبت به توانایی دولت دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی با ایران که تفاوت‌های بنیادینی با توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) داشته باشد، تردید جدی دارد. وی تأکید کرد که راهکارهای دیپلماسی همواره از توسل به قدرت نظامی کارآمدتر هستند.

این اظهارات باراک اوباما در جریان گفت‌وگو با برنامه‌ی "Good Morning America" که در مرکز ریاست‌جمهوری اوباما در شیکاگو ضبط شده بود، مطرح شد. این مصاحبه تنها یک روز پیش از آن منتشر شد که دونالد ترامپ دستیابی به توافقی جدید با ایران را اعلام کند.

رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده در این مصاحبه گفت: "بسیار بعید است هر توافقی که دولت ترامپ پیشنهاد می‌دهد، تفاوت فاحش یا بهبود بنیادینی نسبت به توافق پیشین داشته باشد." وی خاطرنشان کرد که توافق سال ۲۰۱۵ پیش از خروج یک‌جانبه‌ی ایالات متحده، کارایی خود را در بلندمدت به اثبات رسانده بود.

دونالد ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که واشینگتن و تهران برای بازگشایی تنگه‌ی هرمز و پایان دادن به محاصره‌ی دریایی ایران توسط ایالات متحده به توافق رسیده‌اند. یک مقام بلندپایه‌ی دولت آمریکا نیز اشاره کرد که این توافق شامل برچیدن برنامه‌ی هسته‌ای ایران و تحویل ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌ی این کشور به ایالات متحده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که هشت سال از خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) می‌گذرد؛ توافقی که به رهبری باراک اوباما حاصل شد و دونالد ترامپ در آن زمان آن را "بدترین توافق تاریخ" توصیف کرده بود.

باراک اوباما با ابراز امیدواری برای پایان یافتن جنگ‌ها و بمباران‌ها، از تصمیم‌گیران خواست تا دیپلماسی را در اولویت اقدامات نظامی قرار دهند. وی افزود: "ما باید تا کنون این درس را فرا می‌گرفتیم، اما گویا لازم است هر از چند گاهی دوباره آن را بیاموزیم."

در ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ (۱۰ اسفند ۱۴۰۳)، دونالد ترامپ آغاز عملیات نظامی گسترده‌ای را با همکاری اسرائیل علیه ایران اعلام کرده بود که شامل حملات مشترک به پایگاه‌های نظامی و حکومتی بود. پس از سلسله مذاکراتی در پاکستان و تمدید آتش‌بس، سرانجام دو طرف به توافق دست یافتند.

در همین راستا، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه‌ی ایران، تأیید کرد که تدوین متن توافق به پایان رسیده است و مقرر شده روز جمعه‌ی آینده در سوئیس به‌صورت رسمی امضا شود.