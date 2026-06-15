پیام تبریک مسرور بارزانی به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری
نخستوزیر اقلیم کوردستان در پیامی، آغاز سال ۱۴۴۸ هجری قمری را به مسلمانان کوردستان، عراق و جهان تبریک گفت.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری قمری، پیام تبریکی خطاب به مسلمانان صادر کرد. در متن این پیام آمده است:
"به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری ۱۴۴۸، گرمترین تبریکات خود را به مسلمانان کوردستان، عراق و جهان عرض میکنم. از خداوند بزرگ و مهربان خواستارم که سال نو هجری، سالِ صلح، آرامش و رفاه باشد. آغاز سال نو هجری بر همهی مسلمانان مبارک باد."
مسرور بارزانی
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان