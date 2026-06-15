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پیام تبریک مسرور بارزانی به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری

کوردستان نخست‌وزیر سال نو هجری مسرور بارزانی

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پیامی، آغاز سال ۱۴۴۸ هجری قمری را به مسلمانان کوردستان، عراق و جهان تبریک گفت.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری قمری، پیام تبریکی خطاب به مسلمانان صادر کرد. در متن این پیام آمده است:

"به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری ۱۴۴۸، گرم‌ترین تبریکات خود را به مسلمانان کوردستان، عراق و جهان عرض می‌کنم. از خداوند بزرگ و مهربان خواستارم که سال نو هجری، سالِ صلح، آرامش و رفاه باشد. آغاز سال نو هجری بر همه‌ی مسلمانان مبارک باد."

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان

 
مصطفی ابراهیم ,