نچیروان بارزانی فرارسیدن سال نو هجری قمری را تبریک گفت

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رئیس اقلیم کوردستان در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۴۸ هجری قمری، ابراز امیدواری کرد که این مناسبت سرآغاز تحقق صلح، ثبات و پایان ناخوشی‌ها در منطقه و جهان باشد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان روز سه‌شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵) با انتشار پیامی رسمی، فرارسیدن اول محرم و آغاز سال ۱۴۴۸ هجری قمری را به تمامی مسلمانان در کوردستان، عراق و سراسر جهان تبریک گفت. وی در این پیام، سالی سرشار از موفقیت و تندرستی را برای همگان آرزو کرد.

رئیس اقلیم کوردستان در بخش دیگری از این پیام، با نگاهی معنوی به این مناسبت، بر لزوم تقویت آرامش و برادری تاکید کرد و افزود: "از خداوند بزرگ مسئلت دارم که این یاد پیروز، مایه‌ی به‌ثمر رسیدن صلح، همبستگی، آسایش و ثبات پایدار برای منطقه‌ی ما و تمامی بشریت باشد."

نچیروان بارزانی همچنین در پایان پیام خود ابراز امیدواری کرد که با فرا رسیدن سال نو، تمامی سختی‌ها و ناخوشی‌ها به پایان رسیده و جوامع انسانی شاهد دورانی از شکوفایی و کامیابی باشند.