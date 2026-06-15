نچیروان بارزانی فرارسیدن سال نو هجری قمری را تبریک گفت
رئیس اقلیم کوردستان در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۴۸ هجری قمری، ابراز امیدواری کرد که این مناسبت سرآغاز تحقق صلح، ثبات و پایان ناخوشیها در منطقه و جهان باشد.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان روز سهشنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵) با انتشار پیامی رسمی، فرارسیدن اول محرم و آغاز سال ۱۴۴۸ هجری قمری را به تمامی مسلمانان در کوردستان، عراق و سراسر جهان تبریک گفت. وی در این پیام، سالی سرشار از موفقیت و تندرستی را برای همگان آرزو کرد.
رئیس اقلیم کوردستان در بخش دیگری از این پیام، با نگاهی معنوی به این مناسبت، بر لزوم تقویت آرامش و برادری تاکید کرد و افزود: "از خداوند بزرگ مسئلت دارم که این یاد پیروز، مایهی بهثمر رسیدن صلح، همبستگی، آسایش و ثبات پایدار برای منطقهی ما و تمامی بشریت باشد."
نچیروان بارزانی همچنین در پایان پیام خود ابراز امیدواری کرد که با فرا رسیدن سال نو، تمامی سختیها و ناخوشیها به پایان رسیده و جوامع انسانی شاهد دورانی از شکوفایی و کامیابی باشند.