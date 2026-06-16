تأکید مسرور بارزانی و فرستادهی ویژهی آمریکا بر تسریع در تشکیل کابینهی جدید اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی در اربیل با فردستادهی ویژهی رئیس جمهوری آمریکا در سوریه و عراق دیدار کرد
مسرور بارزانی و تام باراک در اربیل بر ضرورت فعالسازی پارلمان، پایان دادن به بنبست سیاسی و گسترش همکاریهای راهبردی در حوزهی انرژی و بازرگانی توافق کردند.
مسرور بارزانی نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سهشنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵)، از یک هیئت بلندپایهی آمریکایی به ریاست سفیر تام باراک، فرستادهی ویژهی رئیسجمهور آمریکا در امور عراق و سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه استقبال کرد.
در این نشست که با حضور جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد و ژنرال کوین لمبرت، فرماندهی کل نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه برگزار شد، اوضاع کلی اقلیم کوردستان، عراق و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در این دیدار، مراتب سپاس و قدردانی اقلیم کوردستان را از همکاریها و پشتیبانیهای مداوم ایالات متحدهی آمریکا ابراز داشت و بر اهمیت تقویت بیش از پیش روابط دوجانبه در زمینههای گوناگون تأکید کرد.
سفیر تام باراک نیز ضمن تمجید از روند پیشرفت و آبادانی در اقلیم کوردستان، تصریح کرد که رئیسجمهور ترامپ احترام ویژهای برای ملت کورد، اقلیم کوردستان و رهبریِ پرزیدنت مسعود بارزانی قائل است.
طرفین در بخش دیگری از این گفتگو، بر اهمیت توسعهی هرچه بیشتر مناسبات بازرگانی میان آمریکا، عراق و اقلیم کوردستان توافق کردند. در این راستا، بر لزوم فعالیت و مشارکت گستردهتر شرکتهای آمریکایی در عراق و اقلیم کوردستان، بهویژه در حوزهی راهبردی انرژی تأکید شد.
در این نشست، هر دو جانب بر ضرورت پشتیبانی از دولت جدید فدرال به ریاست نخستوزیر علی زیدی با هدف توسعهی اقتصادی و خدمترسانی یکسان و بدون تبعیض به تمامی شهروندان و مؤلفههای عراق تأکید کردند. همچنین بر حلوفصل مشکلات میان اربیل و بغداد بر پایهی قانون اساسی پافشاری شد.
در پایان، مسرور بارزانی و هیئت آمریکایی بر اهمیت فعالسازی پارلمان کوردستان، تشکیل کابینهی جدید دولت اقلیم کوردستان و پایان دادن به بنبست سیاسی در کوتاهترین زمان ممکن توافق نظر داشتند.