تأکید مسرور بارزانی بر فعالسازی پارلمان به عنوان نخستین گام تشکیل دولت جدید
مسرور بارزانی در بارهی توافق ایران و آمریاک گفت: از هر توافقی که منطقه را به سوی ثبات و آرامش سوق دهد، استقبال میکنیم
مسرور بارزانی نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز سهشنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵)، در اربیل با تام براک فرستادهی ویژهی رئیسجمهور آمریکا در امور عراق و سوریه دیدار و گفتگو کرد.
مسرور بارزانی در خصوص محتوای این نشست اظهار داشت: "گفتگوی بسیار سازندهای داشتیم و دربارهی تمامی موضوعات حائز اهمیت برای اقلیم کوردستان و عراق تبادل نظر کردیم. همچنین بر چگونگی هماهنگی و همکاری با دولت علی زیدی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی منطقه تأکید شد."
نخستوزیر اقلیم کوردستان بخش دیگری از این دیدار را به بررسی روابط دوجانبهی اقلیم کوردستان و عراق با ایالات متحده اختصاص داد. در این چارچوب، طرفین دربارهی افزایش سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در اقلیم کوردستان رایزنی کردند. به گفتهی مسرور بارزانی، این اقدام به تقویت زیرساختهای اقتصادی عراق کمک شایانی خواهد کرد.
فرایند تشکیل دولت جدید اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی با اشاره به بنبست سیاسی موجود، تصریح کرد که نخستین گام برای تشکیل دولت اقلیم کوردستان، فعالسازی مجدد پارلمان است. وی افزود: "تأخیر در فعالسازی پارلمان امری شایسته نیست. ما از روز نخست بر این باور بودیم که پارلمان متعلق به تمامی مردم اقلیم کوردستان است و به هیچ حزب سیاسی خاصی تعلق ندارد؛ لذا هیچ جریانی حق ندارد مانع از فعالیت دوبارهی آن شود."
وی همچنین خاطرنشان کرد: "پارلمان جایگاهی برای گفتگو دربارهی دیدگاههای متفاوت است. به محض فعالسازی این نهاد، گفتگوهای لازم دربارهی تشکیل دولت جدید اقلیم کوردستان آغاز خواهد شد."
موضع اقلیم کوردستان در قبال توافق آمریکا و ایران
در پیوند با توافق اخیر میان آمریکا و ایران، نخستوزیر اقلیم کوردستان بار دیگر بر مواضع صلحطلبانهی اربیل تأکید کرد و گفت: "ما همواره خواهان صلح بودهایم و از هر توافقی که منطقه را به سوی ثبات و آرامش سوق دهد، استقبال میکنیم."