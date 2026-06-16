دیدار مسرور بارزانی با پاتریارک کلیسای کلدانی

تجلیل از فرهنگ همزیستی در اقلیم کوردستان

2 ساعت پیش

پاتریارک مار پولس سوم نونا با تمجید از تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان در حمایت از اقلیت‌های مذهبی، امنیت و ثبات موجود در این منطقه را بستری مناسب برای برابری و زندگی مسالمت‌آمیز دانست.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستانو روز سه‌شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵)، با پاتریارک مار پولس سوم نونا، پاتریارک کلدانی‌های کوردستان، عراق و جهان دیدار کرد.

پیش از این، پاتریارک مار پولس نونا در گفتگو با رسانه‌ها، بر اهمیت تاریخی شهر اربیل برای مسیحیان تأکید کرده و اظهار داشته بود: "اربیل شهری بسیار کهن و حیاتی برای مسیحیان است؛ جایی که پیروان ادیان و جوامع مختلف در کمال صلح و آشتی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند."

وی با قدردانی از اقدامات دولت اقلیم کوردستان در سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد که گام‌های ارزشمندی برای تعمیق فرهنگ همزیستی برداشته شده است. پاتریارک کلدانی با یادآوری حوادث سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) افزود: "زمانی که مسیحیان از ترس تروریست‌های داعش آواره شدند، دولت اقلیم کوردستان با تمام توان و دلسوزی از آن‌ها میزبانی کرد و درهای خود را به روی آنان گشود؛ این واقعیتی است که شایسته‌ی بیشترین احترام و سپاسگزاری است."

مار پولس نونا با اشاره به وجود امنیت واقعی و چشم‌انداز روشن برای آینده در اقلیم کوردستان، تصریح کرد: "مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، به صورت جدی برای تضمین حقوق تمامی جوامع تلاش می‌کند. این رویکرد باعث شده است که کوردستان نقشی تأثیرگذار در ایجاد تعادل و برابری در زندگی شهروندان ایفا کند."

پاتریارک کلیسای کلدانی در پایان ابراز امیدواری کرد که تجربه‌ی موفق و راهبردی اقلیم کوردستان در زمینه‌ی همزیستی به دیگر نقاط جهان منتقل شود تا همه‌ی انسان‌ها در سایه‌ی صلح و ثبات پایدار زندگی کنند.