مسرور بارزانی: استقرار سامانههای پدافند هوایی گامی راهبردی برای امنیت اقلیم کوردستان است
نخستوزیر اقلیم کوردستان از عزم جدی برای بازگشت شرکتهای نفتی به چرخهی تولید و ضرورت تقویت همکاریهای امنیتی و اقتصادی با دولت فدرال و ایالات متحده خبر داد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵)، پس از دیدار با پاتریارک کلیسای کلدانی در کوردستان، عراق و جهان، در یک کنفرانس خبری بر اهمیت رفع تهدیدات امنیتی علیه اقلیم تاکید کرد. وی اظهار داشت: "امیدواریم منابعی که امنیت اقلیم کوردستان را به خطر میاندازند، از میان بروند. تأمین سامانههای دفاعی و مقابله با این تهدیدها، گامی بسیار مهم و حیاتی است."
مسرور بارزانی در بخشی از سخنان خود به سفر اخیر یک هیئت نظامی از دولت فدرال به اربیل اشاره کرد و افزود: "این هیئت در حال بررسی موضوعات امنیتی با وزارت پیشمرگه و وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان است تا چگونگی ارائهی این همکاریهای دفاعی به اقلیم کوردستان و شرکتهایی که نیاز به حفاظت دارند، نهایی شود."
نخستوزیر اقلیم کوردستان همچنین به نتایج دیدارهای اخیر با هیئتهای آمریکایی پرداخت. وی تصریح کرد که هدف از این گفتگوها با دولت فدرال و اقلیم کوردستان، بهبود روابط دوجانبه و تقویت هماهنگیها در زمینههای اقتصادی و امنیتی بوده است. مسرور بارزانی گفت: "تلاش ما بر این است که با همکاری یکدیگر با چالشهای موجود مقابله کنیم تا بتوانیم وضعیت اقتصادی عراق را بهبود بخشیده و زمینهی حضور بیشتر شرکتهای آمریکایی و خارجی را فراهم سازیم."
در خصوص ازسرگیری فعالیتهای نفتی، مسرور بارزانی از رویکرد مثبت بغداد خبر داد و گفت: "نیت دولت عراق و نخستوزیر این کشور بر حمایت و تسهیل بازگشت شرکتهای بینالمللی برای تولید نفت استوار است که این یک گام بسیار مثبت در جهت منافع مشترک تلقی میشود."
مسرور بارزانی در پایان با تبریک به پاتریارک کلیسای کلدانی، بر جایگاه والای همزیستی مذهبی در اقلیم تاکید کرد و اظهار داشت: "کوردستان خانهی همهی ماست. زیبایی این سرزمین در تنوع آیینی و ملیتی آن نهفته است. ما متعهد به حمایت از برادران و خواهران مسیحی هستیم و در دیدار با پاتریارک بر ایجاد شرایطی مناسب برای بازگشت کسانی که به دلایل امنیتی یا اقتصادی اقلیم را ترک کردهاند، گفتگو کردیم."