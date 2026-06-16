1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- قیمت نفت امروز چهارشنبه ۱۷ ژوئن، به روند نزولی خود ادامه داد و در مقابل، بیشتر بازارهای سهام جهان با رشد همراه شدند؛ روندی که در پی افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به توافق میان آمریکا و ایران و در آستانه مذاکرات صلح دو کشور شکل گرفته است. هم‌زمان، توجه بازارها به بازگشایی احتمالی تنگه راهبردی هرمز معطوف شده است.

قیمت نفت خام طی هفته جاری بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است. این افت در شرایطی رخ می‌دهد که پس از بیش از سه ماه درگیری، امیدها نسبت به دستیابی به توافقی پایدار میان تهران و واشینگتن افزایش یافته؛ درگیری‌هایی که طی ماه‌های گذشته بازارهای انرژی را متلاطم کرده و موجب افزایش فشارهای تورمی شده بود.

فشار فروش در بازار نفت پس از انتشار گزارشی در روزنامه وال‌استریت ژورنال تشدید شد. این روزنامه گزارش داد که واشینگتن ممکن است در چارچوب توافق پایان جنگ، بخشی از تحریم‌های نفتی ایران را کاهش دهد و به تهران اجازه دهد بلافاصله صادرات نفت خام و فرآورده‌های پالایش‌شده خود را از سر بگیرد.

اکنون نگاه‌ها به مراسم رسمی امضای توافق در روز جمعه در سوئیس و مذاکرات پس از آن دوخته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر آینده برنامه هسته‌ای ایران و سازوکار لغو تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی متمرکز باشد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز اعلام کرده است که تنگه هرمز ــ گذرگاهی که به طور معمول حدود یک‌پنجم نفت خام جهان از آن عبور می‌کند ــ پس از امضای توافق صلح «کاملاً باز» خواهد شد.

هر دو شاخص اصلی نفتی معاملات امروز چهارشنبه را با افزایش اندک آغاز کردند، اما در ادامه وارد محدوده منفی شدند. این در حالی است که هر دو قرارداد در معاملات روز سه‌شنبه بیش از پنج درصد افت را تجربه کرده بودند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که با توجه به موانع و ابهامات موجود، بازار همچنان نسبت به تحولات سیاسی بسیار حساس خواهد ماند.

فابین ییپ، تحلیلگر بازار در مؤسسه IG، گفت: «ریسک‌ها همچنان بیشتر به سمت افزایش قیمت متمایل هستند.»

او افزود: «هرگونه ناکامی در امضای توافق‌نامه ۱۹ ژوئن یا عدم دستیابی به توافقی پایدار و شفاف، به ‌ویژه درباره مفاد هسته‌ای، می‌تواند به سرعت روند نزولی اخیر را معکوس کند؛ همان‌گونه که در موارد مشابه گذشته نیز مشاهده شده است.»

به گفته وی، «بازگشت پایدار تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان معتبرترین نشانه برای سنجش دوام این توافق خواهد بود.»

در همین حال، کارشناسان صنعت نفت و شرکت‌های کشتیرانی هشدار داده‌اند که بازگشت کامل فعالیت‌های عادی پس از تعطیلی احتمالی تنگه هرمز فرآیندی زمان‌بر خواهد بود.

رشد بازارهای سهام در آستانه تصمیم فدرال رزرو

بازارهای سهام جهان پیش از نخستین اعلام سیاست پولی فدرال رزرو تحت ریاست کوین وارش، رئیس جدید منصوب‌شده از سوی ترامپ، عمدتاً روندی صعودی داشتند.

بازارهای توکیو و سئول عملکرد بهتری نسبت به سایر بورس‌ها داشتند و رشد آن‌ها عمدتاً ناشی از افزایش ارزش سهام شرکت‌های فناوری بود.

شاخص‌های بورس شانگهای، سیدنی، سنگاپور، بمبئی و تایپه نیز افزایش یافتند، در حالی که بازارهای هنگ‌کنگ، ولینگتون، مانیل، بانکوک و جاکارتا با افت مواجه شدند.

در اروپا نیز شاخص بورس لندن رشد کرد، اما بازارهای پاریس و فرانکفورت کاهش یافتند.

این تحولات پس از روزی پرنوسان در وال‌استریت رخ داد؛ جایی که شاخص داوجونز رکورد جدیدی ثبت کرد، اما شاخص‌های S&P 500 و نزدک بخشی از ارزش خود را از دست دادند.

تمرکز سرمایه‌گذاران بر سیاست پولی آمریکا

اگرچه انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند، سرمایه‌گذاران بیانیه پس از نشست این نهاد را با دقت دنبال خواهند کرد تا ارزیابی دقیق‌تری از دیدگاه اعضای کمیته سیاست‌گذاری پولی به دست آورند.

داده‌های منتشرشده در هفته گذشته نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا در ماه مه به بالاترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده است؛ افزایشی که عمدتاً به رشد هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ نسبت داده می‌شود.

برخی تحلیلگران معتقدند فدرال رزرو ممکن است پیش از پایان سال، برخلاف درخواست‌های قبلی ترامپ برای کاهش نرخ بهره، به سمت افزایش نرخ‌ها حرکت کند.

مایکل کراوتزبرگر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری بازارهای عمومی در آلیانز جی‌آی، گفت: «وارش هدایت پراکنده‌ترین کمیته سیاست‌گذاری در بیش از سه دهه اخیر را بر عهده گرفته است. در ماه آوریل سه عضو دارای حق رأی با رویکرد تسهیلی مخالفت کردند، در حالی که استفن میران، رئیس پیشین، بار دیگر از کاهش نرخ بهره حمایت کرد.»

وی افزود: «صورتجلسه نشست‌ها نشان می‌دهد مرکز ثقل کمیته به سمت موضعی انقباضی‌تر حرکت کرده است، زیرا ابهام‌ها درباره مدت و پیامدهای اقتصادی درگیری‌های خاورمیانه همچنان رو به افزایش است.»

کراوتزبرگر همچنین گفت که مقاومت اقتصاد، تداوم فعالیت‌های اقتصادی و نشانه‌های ثبات در بازار کار از اتخاذ سیاست‌های پولی کمتر انبساطی حمایت می‌کنند.

او افزود: «در شرایطی که محیط اقتصادی و ژئوپلیتیکی با سرعت در حال تغییر است، انتظار داریم فدرال رزرو در سال جاری همچنان سیاست فعلی خود را حفظ کند؛ اما رشد پایدار اقتصادی، ثبات بازار کار و افزایش فشارهای تورمی موجب شده است توازن ریسک‌ها به سمت سیاست‌های انقباضی‌تر تغییر کند.»

شاخص‌های اصلی بازارها (حدود ساعت ۰۷:۱۵ به وقت گرینویچ)

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI): ۱.۱ درصد کاهش، ۷۵.۲۳ دلار در هر بشکه

نفت برنت دریای شمال: ۰.۹ درصد کاهش، ۷۸.۲۴ دلار در هر بشکه

شاخص نیکی ۲۲۵ توکیو: ۰.۷ درصد افزایش، ۶۹,۹۰۲.۲۵ واحد

شاخص هانگ سنگ هنگ‌کنگ: ۰.۹ درصد کاهش، ۲۴,۲۸۵.۸۲ واحد

شاخص کامپوزیت شانگهای: ۰.۴ درصد افزایش، ۴,۱۰۸.۰۸ واحد

شاخص کوسپی سئول: ۱.۶ درصد افزایش، ۸,۸۶۴.۲۴ واحد

شاخص FTSE 100 لندن: ۰.۱ درصد افزایش، ۱۰,۵۰۱.۴۹ واحد

بازار ارز

یورو/دلار: ۱.۱۶۰۹ دلار (در برابر ۱.۱۶۰۸ دلار در روز سه‌شنبه)

پوند/دلار: ۱.۳۴۱۵ دلار (در برابر ۱.۳۴۲۷ دلار)

دلار/ین: ۱۶۰.۲۵ ین (در برابر ۱۶۰.۴۵ ین)

یورو/پوند: ۸۶.۵۳ پنس (در برابر ۸۶.۴۵ پنس)

ای‌اف‌پی/ب.ن