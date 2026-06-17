صعود برای سلامتی؛ راز چشمه شگفتانگیز "ریزه" در ثلاثباباجانی
در غربیترین نقطه از استان کرمانشاه و در میان منطقهای کوهستانی، دورافتاده و صعبالعبور، چشمهای طبیعی به نام چشمه "ریزه" (کانی ڕێزە) واقع شده است. این چشمه روزانه پذیرای صدها زائر و بازدیدکننده است که بخش عمدهای از آنها را بیماران مبتلا به سنگ کلیه تشکیل میدهند؛ افرادی که به امید بهبود با آب این چشمه راهی سفر شدهاند، چرا که میان اهالی بومی و کسانی که آن را تجربه کردهاند، شایع است که آب این چشمه توانایی بالایی در دفع سنگ کلیه و تسکین درد دارد.
این چشمه در ارتفاعات بلند کوهستانی با شیبهای تند قرار دارد؛ موضوعی که باعث شده برای تسهیل دسترسی مراجعان و سالمندان، لولهکشیهایی جهت انتقال آب به پاییندست انجام شود. با این حال، باورهای محلی رایج میان مراجعان حاکی از آن است که برای بهرهمندی حداکثری از خواص درمانی آب در دفع سنگ کلیه، بیمار باید شخصاً سختکوشی کرده، به سرچشمه اصلی در بالای کوه برسد، چند جرعه آب بنوشد و سپس پیاده به پایین بازگردد.
جبار کرمی، از ساکنان شهرستان ثلاث باباجانی، با اشاره به طبیعت کوهستانی و سخت این منطقه میگوید: همین ویژگی و سختی مسیر است که بیماران را وادار میکند تا برای درمان و رهایی از درد به روشهای طبیعی، رنج سفر و صعود را به جان بخرند.
غیبت خدمات و زیرساختهای گردشگری
با وجود استقبال گسترده و روزانه بیماران و گردشگران از این جاذبه طبیعی، این منطقه از ابتداییترین زیرساختها و خدمات رفاهی محروم است.
در همین راستا، "ناصح رحیمی" شهروند اهل سرپل ذهاب توضیح میدهد که نبود خدمات گردشگری و امکانات عمومی، مانعی بزرگ سر راه زائرانی است که مسافتهای طولانی را برای رسیدن به چشمه طی میکنند. وی بر نیاز مبرم به توجه مسئولان ذیربط و ساماندهی این مکان تاکید کرد.
از سوی دیگر، "عابد بهروجه" از ساکنان روستای بیرباوه جوانرود نیز تأکید میکند که توجه به این منطقه و تأمین خدمات اساسی، علاوه بر تسهیل رفتوآمد بیماران، میتواند به توسعه توریسم درمانی (گردشگری سلامت) در این منطقه صعبالعوبور کمک شایانی کند.
موقعیت جغرافیایی و دیگر خواص درمانی
چشمه "ریزه" در مسیر ارتباطی جوانرود به شهرستان ثلاث باباجانی قرار دارد و فاصله آن تا مرکز این شهرستان تنها حدود ۲۰ کیلومتر است. اگرچه شهرت اصلی این چشمه به دلیل کمک به دفع سنگ کلیه است، اما بسیاری از کسانی که به طور مداوم از آب آن نوشیدهاند، به خواص درمانی دیگری نیز اشاره دارند؛ از جمله بهبود اختلالات دستگاه گوارش و کاهش دردهای روماتیسمی.