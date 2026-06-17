مسرور بارزانی در اربیل با استاندار بغداد دیدار کرد

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مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دیدار با استاندار بغداد، بر آمادگی دولت برای همکاری‌های دوجانبه در راستای ارتقای سطح خدمات عمومی تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵)، از عطوان عطوانی، استاندار بغداد و هیئت همراه وی استقبال کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست بر ضرورت گسترش همکاری‌ها و هماهنگی میان بغداد و سایر استان‌های عراق با اقلیم کوردستان با هدف بهبود وضعیت خدمات عمومی تأکید شد. طرفین در این دیدار راهکارهای تقویت تعاملات اداری و اجرایی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: "استاندار بغداد ضمن تمجید از روند آبادانی و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی اقلیم کوردستان، تمایل خود را برای بهره‌گیری از تجربه‌ی موفق اقلیم در این زمینه‌ها ابراز داشت".

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نیز در پایان این دیدار، آمادگی کامل دولت اقلیم کوردستان را برای هرگونه همکاری لازم با بغداد و دیگر استان‌های عراق جهت انتقال تجربیات و ارتقای سطح رفاه شهروندان اعلام کرد.