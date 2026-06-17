تأکید دولت اقلیم کوردستان بر دریافت سهم قانونی از هزینههای حاکمیتی عراق
هیئت دولت اقلیم کوردستان در نشست هفتگی خود، بر ضرورت تأمین عادلانهی مطالبات کشاورزان و تثبیت سهم اقلیم از بودجهی حاکمیتی فدرال تأکید کرد.
هیئت دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵)، به ریاست مسرور بارزانی، نخستوزیر و با حضور قوباد طالبانی، معاون نخستوزیر تشکیل جلسه داد. در این نشست، چندین تصمیم و توصیهی راهبردی در خصوص تسریع در امور اداری حقوق بازنشستگان جدید، تشکیل کمیتهی بازنشستگی اعضای شوراهای استانی و پیگیری جدی مطالبات کشاورزان اتخاذ شد.
رسیدگی به وضعیت بازنشستگان و امور اداری
در ابتدای نشست، مسرور بارزانی به وضعیت کارمندانی که بازنشسته شده اما هنوز حقوق خود را دریافت نکردهاند، پرداخت. شورای وزیران بر اهمیت حل سریع و قانونی این پرونده تأکید کرد و به وزارتخانهها و نهادهای مربوطه دستور داد تا با هماهنگی دستگاههای ذیربط در دولت فدرال، تمامی گامهای اداری را برای برقراری حقوق این افراد از تاریخ استحقاق آنها بردارند. همچنین موضوع بازنشستگی اعضای شوراهای استانی بررسی و مقرر شد کمیتهای ویژهی متشکل از ریاست دیوان، دبیرخانهی شورای وزیران و وزارتخانههای امور داخلی و دارایی برای تدوین سازوکارهای قانونی تشکیل شود.
حمایت از کشاورزان و بازاریابی گندم
شورای وزیران موضوع خرید محصول گندم کشاورزان اقلیم کوردستان توسط دولت فدرال در چارچوب طرح سالانه را به دقت بررسی کرد. وزیر کشاورزی و منابع آبی گزارشی مستند از میزان تولید و چالشهای موجود در مسیر بازاریابی ارائه داد. دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد که دولت فدرال به عنوان نهاد مسئول، باید طرح خرید گندم را به صورت عادلانه و با در نظر گرفتن ویژگیهای اقلیم کوردستان اجرا کند. در این راستا، وزارتخانههای مربوطه موظف به تدوین سازوکاری مناسب برای تضمین فروش محصولات کشاورزان شدند.
تثبیت حقوق اقلیم در بودجهی حاکمیتی
بخش دیگری از این نشست به بررسی دقیق هزینههای حاکمیتی اختصاص داشت. شورای وزیران ضمن حمایت از اقدامات اصلاحی دولت فدرال در سیستم سبد غذایی، بر حق قانونی اقلیم کوردستان برای دریافت سهم خود از هزینههای حاکمیتی شامل مواد غذایی، دارو، بازاریابی گندم و حمایت از بخش انرژی و برق تأکید کرد.
در پایان، وزارتخانههای مربوطه مکلف شدند گزارشی دقیق و مستند بر پایهی اصول قانونی و دستوری آماده کنند تا این حقوق در چاچوب قانون بودجهی فدرال به طور شفاف تثبیت شده و اطمینان حاصل شود که شهروندان اقلیم کوردستان از این اعتبارات به طور کامل بهرهمند میشوند.