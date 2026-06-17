لیو جون اقلیم کوردستان را منطقهای باثبات در قلب چالشهای خاورمیانه خواند
تاکید سرکنسول چین بر ثبات و امنیت پایدار در اقلیم کوردستان
لیو جون، سرکنسول چین در اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵)، طی سخنانی در مراسم "ترسیم آیندهی مشترک تمدنها" بر پیوندهای عمیق و همکاریهای دوجانبه میان کشورش و اقلیم کوردستان تاکید کرد.
وی با اشاره به وجود اشتراکات فراوان میان دو ملت، خاطرنشان کرد که علیرغم تفاوتهای زبانی و فرهنگی، ارزشهای انسانی مشترکی چین و اقلیم کوردستان را به هم پیوند میدهد.
ثبات اقلیم کوردستان در میان چالشهای منطقهای
سرکنسول چین با تمجید از وضعیت امنیتی منطقه اظهار داشت: "امروز جهان برای دستیابی به صلح تلاش میکند؛ با وجود تمامی چالشهایی که در منطقه مشاهده میشود، اقلیم کوردستان از ثبات و امنیت برخوردار است." وی افزود که ایجاد تمدنی نوین که منافع همهی طرفها را تامین کند، یک ضرورت جهانی است. لیو جون همچنین تاکید کرد که تفاوتهای فرهنگی نباید به تقابل منجر شود، بلکه باید با احترام به سنتها و فرهنگهای یکدیگر، در مسیر همگرایی گام برداشت.
تعاملات فرهنگی و تاثیرات متقابل
لیو جون با ابراز خرسندی از استقبال مردم اقلیم کوردستان از زبان و فناوریهای چینی، تصریح کرد که پتانسیلهای زیادی برای همکاری میان تمدن چینی و فرهنگ کوردی وجود دارد. وی در بخشی از سخنان خود به تاثیرات فرهنگی اشاره کرد و گفت: "ما در فرهنگ چینی از شاهکار ادبی «مم و زین» بهره گرفتهایم." سرکنسول چین همچنین ضمن ابراز شگفتی از آداب و رسوم و غذاهای کوردی، بر تداوم مشارکتهای راهبردی تاکید کرد.
لازم به ذکر است که در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پیشنهاد چین، روز ۱۰ ژوئن را به عنوان "روز جهانی گفتوگوی تمدنها" نامگذاری کرد. این اقدام با هدف ارتقای آگاهی دربارهی تنوع فرهنگی و تقویت احترام متقابل و همبستگی جهانی صورت گرفته است.